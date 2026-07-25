Freno en la UNAM: suspenden provisionalmente inscripciones de nuevo ingreso a Licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión provisional de las inscripciones para estudiantes de primer ingreso a licenciatura, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027/1, las cuales estaban programadas para iniciar el lunes 27 de julio.

Esta medida será hasta que concluya la revisión del examen de admisión a la Licenciatura, proceso que actualmente analiza una comisión técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

La UNAM informa la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas > https://t.co/edzkILyfuN pic.twitter.com/oV6Yewtfe6 — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2026

La universidad explicó que la medida busca dar certeza a los aspirantes, garantizar que el proceso se apegue a la legislación universitaria y mantener la transparencia en el ingreso.

¿Por qué la UNAM suspendió las inscripciones de licenciatura?

En un comunicado, la UNAM informó que quedaron suspendidos temporalmente los trámites de entrega de documentos e inscripción para quienes fueron admitidos en licenciatura.

La institución señaló que la pausa permitirá esperar el informe de la comisión técnica, creada para revisar el desarrollo del examen de admisión y evaluar si existieron factores que pudieron afectar el proceso.

La universidad indicó que las nuevas fechas y determinaciones se darán a conocer a través de sus canales oficiales una vez concluida la revisión.

¿Qué pasó con el examen de admisión de la UNAM 2026?

La suspensión ocurre después de que especialistas en evaluación educativa detectaran resultados inusuales en el examen de ingreso aplicado este año, el primero realizado completamente en línea.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el aumento de aspirantes con calificaciones muy altas o puntaje perfecto, especialmente en carreras de alta demanda como Medicina, donde nueve estudiantes obtuvieron los 120 aciertos, una cifra poco común en procesos anteriores.

Además, especialistas observaron un incremento considerable en los puntajes mínimos de ingreso en distintas licenciaturas, lo que abrió el debate sobre la necesidad de revisar el procedimiento.

¿Qué irregularidades detectaron los especialistas?

El especialista Luis Maciel explicó que la distribución de las calificaciones cambió de forma importante respecto a años anteriores.

Mientras que en 2025 predominaban resultados por debajo de los 50 aciertos, en 2026 aumentó significativamente el número de aspirantes con más de 100 respuestas correctas.

El analista de datos Jesús Emmanuel Vázquez también identificó incrementos en los puntajes de ingreso de carreras como:



Derecho en FES Acatlán: de 50 a 69 aciertos.

Derecho en FES Aragón: de 50 a 68 aciertos.

Relaciones Internacionales en FES Aragón: de 54 a 72 aciertos.

Relaciones Internacionales en FES Acatlán: de 55 a 72 aciertos.

Urbanismo en la Facultad de Arquitectura: de 59 a 76 aciertos.

¿Hubo trampa en el examen de la UNAM?

Hasta ahora, no existe evidencia pública que confirme un fraude generalizado. Sin embargo, especialistas consideran que el aumento de resultados positivos amerita una revisión técnica.

Entre las hipótesis planteadas están una posible filtración de preguntas, apoyos externos durante la aplicación del examen en línea o personas asistiendo a los aspirantes fuera del alcance de la cámara.

Por su parte, el investigador Eduardo Backhoff señaló que cambios tan marcados en las calificaciones son poco frecuentes desde el punto de vista estadístico.

La UNAM informó que 158 mil aspirantes presentaron el examen de ingreso y 22 mil obtuvieron un lugar para estudiar una licenciatura.

También reveló que aproximadamente 2% de las evaluaciones fueron canceladas tras detectarse intentos de hacer trampa durante la aplicación.

La institución reiteró que revisará todas las solicitudes relacionadas con exámenes cancelados y mantendrá el compromiso de garantizar un proceso de admisión transparente, equitativo y con apego a la normatividad universitaria.