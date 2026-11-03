¿Hasta cuándo estará la Catrina gigante en el Zócalo de CDMX? Esto es lo que se sabe

El Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en escenario para celebrar a la Calavera Garbancera como parte de las festividades de Día de Muertos. Su imponente figura atrajo a decenas de turistas y obtuvo el Récord Guinness como la Catrina más alta del mundo. Pero, ¿hasta cuándo estará instalada?

¿Hasta cuándo estará la Catrina gigante en el Zócalo de CDMX?

La Catrina gigante de 33.41 metros de altura, inspirada por el personaje de José Guadalupe Posada, se convirtió en uno de los principales atractivos de las celebraciones de Día de Muertos.

La monumental figura, que consiguió el Récord Guinness como la más alta del mundo, atrajo a cientos de visitantes, y aunque inicialmente se contemplaba retirarla después del lunes 2 de noviembre, aún persisten las dudas.

Por un lado, Ana María Lomelí, coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno capitalino, anunció en sus redes sociales que el Día de Muertos sería el último día para visitar la Ofrenda Monumental.

"¡Hoy es el último día para visitar la espectacular Ofrenda Monumental del Zócalo de la Ciudad de México!", escribió en sus redes sociales.

Por otro lado, el creador de la escultura aseguró que las autoridades le habían solicitado mantenerla durante dos semanas más.

🌼💀 ¡Hoy es el último día para visitar la espectacular Ofrenda Monumental del Zócalo de la Ciudad de México! Una celebración de nuestras raíces, llena de arte, flores de cempasúchil y tradición. 🏆 No dejen de admirar la Catrina de 33.4 metros de altura, reconocida con el Récord Guinness como la más alta del mundo. ¡Hoy es la última oportunidad! — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) November 2, 2026

Fecha en que se retira la Catrina Monumental de la CDMX

De acuerdo con lo explicado por el escultor, originalmente el desmontaje comenzaría el martes 3 de noviembre ; sin embargo, debido al éxito, recibió una llamada para que la Catrina fuera retirada entre el 13 y el 16 de noviembre.

No obstante, Azteca Noticias contactó a personal de la Secretaría de Cultura, donde se informó que la escultura no podría permanecer más allá de esta semana, debido a que el próximo domingo está programado un concierto en la plancha del Zócalo capitalino.

¿Cuánto mide la Catrina del Zócalo y quién la hizo?

La Catrina fue uno de los elementos más llamativos de la Ofrenda Monumental de este año. Con una altura de 33.41 metros, la escultura consiguió el Récord Guinness como la Catrina más alta del mundo.

Su presentación se realizó el pasado 29 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades organizadas para celebrar el Día de Muertos 2026.

La obra fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección del artista y escultor Carlos Camilo Báez. La figura está inspirada en La Calavera Garbancera, creación del grabador mexicano José Guadalupe Posada en 1912.

Originalmente, este personaje surgió como una crítica social hacia quienes renegaban de sus raíces mexicanas para aparentar tener costumbres europeas. Hoy, se ha convertido en una de las figuras emblemáticas del Día de Muertos.

