Recuperan torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco; inicia puente aéreo con CDMX

Después de que el huracán Otis tocara tierra en Acapulco, Guerrero, como Categoría 5, distintas aerolíneas suspendieron sus vuelos desde y hacia el estado, debido a los fuertes daños que sufrieron las instalaciones aeroportuarias; sin embargo, buscan una manera de ayudar a las personas afectadas.

Recuperan Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Acapulco

Ricardo Dueñas, director del Grupo Aeroportuario OMA, informó que en el Aeropuerto Internacional de Acapulco se ha recuperado la torre de control, además de que la pista de despegues y aterrizajes se encuentra en buenas condiciones. A partir de este viernes 27 de octubre 2023, se realizará un puente aéreo con la Ciudad de México.

#IMPORTANTE | Ricardo Dueñas, director del Grupo Aeroportuario #OMA, señala que en el Aeropuerto de #Acapulco se ha recuperado la torre de control y la pista se encuentra en buenas condiciones.



Indica que a partir de este viernes 27 de octubre se realizará un puente aéreo con la… pic.twitter.com/YJLDZBI4Je — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

Previamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes había señalado sobre la recuperación de la torre de control del Aeropuerto de Acapulco. Por el momento solo se pueden tener operaciones visuales y a partir del día de mañana se realizará un puente aéreo entre Acapulco y la Ciudad de México, señaló la SICT.

🚨Avances



Se ha recuperado la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Hasta el momento se pueden tener operaciones visuales y a partir de mañana se realizará un puente aéreo entre éste aeropuerto y la #CDMX para que los turistas puedan salir del puerto.



1/2 — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

Torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco

Mediante la cuenta verificada en la red social "X", antes Twitter, del Capitán Eduardo Vargas, se publicó un video que muestra cómo fue que quedó la torre de control de "MMAA (Acapulco)", luego del paso del Huracán "Otis"

Así quedó la torre de control de MMAA (Acapulco) pic.twitter.com/H8H1XBqBbA — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) October 27, 2023

Por su parte, autoridades confirmaron que ya se está trabajando para poder establecer un puente aéreo en el aeropuerto principal de Acapulco; es importante recordar que las carreteras también se encuentran saturadas.

#IMPORTANTE | La #OMA informa que el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de #Acapulco presenta diferentes afectaciones a sus instalaciones que NO limitan su operación.



Esto tras el impacto de #Otis, huracán de categoría 5.https://t.co/wYljmk1RCN pic.twitter.com/PiAKhigB9g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Medidas que tomarán las aerolíneas para apoyar a personas atrapadas en Acapulco

Como una forma de apoyo, una Aeroméxico compartió que apoyará a las y los mexicanos atrapados en Acapulco trasladándolos de manera gratuita, además comenzará con las operaciones desde el momento en el que el aeropuerto principal del estado reabra, pero ¿De qué otra forma los ayudará?



Traslado gratuito de personas que más lo requieran (mujeres embarazadas, niños, personas de laa tercera edad, discapacitados y enfermos).

Ayudarán con el traslado del personal operativo, así como voluntarios, rescatistas y víveres.

Pilotos, sobrecargos y voluntarios donarán sus jornadas laborales para apoyar a las personas en Acapulco.

Las operaciones de la aerolínea se harán desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

#Entérate Circulan en redes sociales imágenes donde se pueden observar las afectaciones causadas por el paso del huracán #Otis en la plataforma de aviación general del Aeropuerto Internacional de #Acapulco. En las imágenes se pueden ver daños importantes en la torre de control,… pic.twitter.com/vPR5XijwkB — EnElAire (@Enel_Aire) October 26, 2023

¿Cuándo reabrirán el aeropuerto de Acapulco?

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Acapulco continuará cerrado hasta nuevo aviso; sin embargo, se espera que el día de mañana pueda abrirse para establecer el puente aéreo.

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que a pesar de que el aeropuerto de Acapulco quedó destruido, todo apunta a que la pista de aterrizaje no sufrió ningún daño.

“La pista al parecer está en buen estado y la pista militar de Pie de la Cuesta también (…) Todas las instalaciones afectadas y la pista resistió en pie de la cuesta”, explicó el presidente de la República Mexicana.

#EnLaMañanera | Aunque el aeropuerto de #Acapulco quedó destruido, todo apunta a que su pista de aterrizaje quedó en buen estado, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ https://t.co/YQcRYJWBUO pic.twitter.com/52ZZXqEnpa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Aerolíneas cancelan vuelos desde y hacia Acapulco

Debido al paso del huracán Otis algunas aerolíneas mexicanas cancelaron todos sus vuelos desde y hacia Acapulco, esto como una medida de seguridad y protección para los usuarios y trabajadores; algunas de las operaciones suspendidas fueron:



Acapulco – Ciudad de México ( AICM ).

– Ciudad de México ( ). Acapulco – Monterrey.

– Monterrey. Acapulco – Cancún.

Por su parte, otra de las aerolíneas recomendó a las y los usuarios contactarse directamente con la compañía aérea en caso de dudas, así como mantenerse atentos a correos electrónicos o escribirles a través de WhatsApp.

Buscan ayudar a turistas atrapados en Acapulco por Aeropuerto de Zihuatanejo

Se reportó que al menos dos aerolíneas ofrecen servicios a sus pasajeros para que los turistas que quedaron atrapados en Acapulco puedan regresar a la Ciudad de México (CDMX) por el Aeropuerto de Zihuatanejo, el cual reanudó operaciones desde la tarde de ayer.

La Secretaría de Turismo de Acapulco estimó que durante el impacto del huracán, el estado contaba con una ocupación hotelera del 50%.

#EnLaMañanera | Dos aerolíneas ofrecen servicio a sus pasajeros para que turistas afectados en #Acapulco regresen a Ciudad de México por aeropuerto de Zihuatanejohttps://t.co/YQcRYJWBUO pic.twitter.com/gJlwKm79gH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

¿Cómo está actualmente el aeropuerto de Acapulco?

Por su parte, la Organización Mundial de Aduana (OMA) compartió que el edificio del Aeropuerto de Acapulco presentó distintas afectaciones; sin embargo, esto no presentarían un problema en sus operaciones.

Actualmente, ya se está trabajando en el mantenimiento, rehabilitación y limpieza del aeropuerto, esto con el objetivo de restablecer las operaciones lo más pronto posible.