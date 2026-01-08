La fecha exacta en que subirá la UMA en 2026; ¿qué trámites y multas aumentarán de precio?

Prepara la cartera, porque el costo de trámites y multas será más alto . El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización para este año, la referencia económica que determina cuánto pagamos por obligaciones federales y estatales. ¿Cuándo subirá la UMA en 2026 y en cuánto quedará? En Fuerza Informativa Azteca te lo decimos.

De acuerdo con el reporte oficial, la UMA tuvo un incremento del 3.69% en comparación con 2025. Aunque parece un porcentaje menor, el impacto acumulado se sentirá en las finanzas personales de los ciudadanos.

¿Cuándo sube el precio de la UMA en 2026?

El valor de la Unidad de Medida y Actualización incrementará en todo México a partir del domingo 1 de febrero de 2026, fecha en que entra en vigor la actualización publicada por el INEGI. Los trámites y multas que pagues a partir de esa fecha se deberán calcular con base en las nuevas tarifas.

¿En cuánto queda el valor de la UMA en 2026?

El valor de la UMA en 2025 era de 113.14 pesos diario, 3 mil 439.46 mensual y 41 mil 273.2 pesos anual. A partir de febrero de 2026, estos serán los montos vigentes:



Diario: 117.31 pesos

Mensual: 3 mil 566.22 pesos

Anual: 42 mil 794.64 pesos

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:



▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos

▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos



📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/o7EMpBWlyW pic.twitter.com/vbQBjvfESV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Trámites que suben de precio por aumento de la UMA

Este ajuste no es solo un dato estadístico; afecta directamente el precio de diversos servicios y sanciones administrativas. Al entrar en vigor el nuevo valor, automáticamente suben los costos de:



Multas de Tránsito: Infracciones como pasarse un alto, invadir el carril del Metrobús, no respetar el " Hoy no Circula

Infracciones como pasarse un alto, invadir el carril del Metrobús, no respetar el " Impuestos y Derechos: Diversos pagos gubernamentales, estatales y municipales que están tabulados en veces UMA.

Diversos pagos gubernamentales, estatales y municipales que están tabulados en veces UMA. Créditos Hipotecarios: Afecta directamente a los trabajadores que tienen créditos de vivienda vigentes con FOVISSSTE o INFONAVIT que aún están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) o UMA, aumentando el saldo de su deuda.

Afecta directamente a los trabajadores que tienen créditos de vivienda vigentes con o que aún están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) o UMA, aumentando el saldo de su deuda. Sanciones Administrativas: Multas por faltas cívicas (como tirar basura o beber en vía pública).

Multas por faltas cívicas (como tirar basura o beber en vía pública). Prestaciones: También se utiliza para calcular el tope de algunas prestaciones de seguridad social y pensiones.

Las infracciones de tránsito se calculan en veces UMA. Con el nuevo valor, cometer errores al volante saldrá más caro, por ejemplo, el costo de verificación extemporánea es de 20 UMAs, es decir: 2 mil 346.20 pesos.

Invadir el carril del Metrobús, un rango entre 40 y 60 UMAs , ahora deberás pagar entre 4 mil 692.40 y hasta $7 mil 038.60.