Cancelarán tu licencia de conducir permanente en CDMX por estas razones
El hecho de tener una licencia de conducir permanente en CDMX no te exenta de que el gobierno te la pueda cancelar por estas razones. ¿Las conocías?
La licencia de conducir permanente en CDMX puede ser cancelada por razones legales y, según la norma, tu permiso puede ser suspendido por estas razones.
Toma en cuenta que el siguiente año, de acuerdo con el gobierno, este tipo de licencia se dejará de emitir en 2027, por lo que deberás cuidar que no te la quiten.
¿Por qué te pueden suspender y cuánto tiempo la licencia de conducir en CDMX?
De acuerdo con la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, ambos de la CDMX, existen infracciones que, dependiendo de la gravedad, será la sanción, y esta puede ir desde perder puntos en la licencia hasta la suspensión de la misma.
- Artículo 68 de la Ley de Movilidad de CDMX
La Secretaría de Movilidad suspenderá en forma temporal el uso de licencia o permiso para conducir, por un término de seis meses a tres años, en los siguientes casos:
- Si el conductor acumula tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en el transcurso de un año
- Cuando el titular de la misma haya causado algún daño a terceros o a sus bienes sin resarcirlo, al conducir un vehículo
- Un año cuando la persona sea sancionada por primera ocasión por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito
- Tres años cuando la persona sea sancionada por segunda ocasión en un periodo menor a tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito
@aztecanoticias 🚨📱 ¿Te pueden multar por usar el celular mientras esperas en un semáforo en rojo en CDMX? El Reglamento de Tránsito prohíbe usar el teléfono mientras conduces, pero no deja del todo claro qué ocurre cuando el vehículo está detenido ante un semáforo. En la práctica, algunos agentes pueden considerar que sigues en conducción. ⚠️ La multa puede superar los 4 mil pesos, además de implicar puntos en licencia y matrícula. 👉 Conoce qué dice el reglamento y qué puedes hacer si te multan. Con información de @ivnramirez092, Eduardo Rodríguez con los detalles. #CDMX #Semáforo#ReglamentoDeTránsito ♬ sonido original - Azteca Noticias
¿Por qué te pueden cancelar la licencia de conducir permamente en CDMX?
La licencia de conducir permanente en CDMX puede ser cancelada definitivamente cuando la persona cometa las siguientes faltas de acuerdo con el Artículo 67 de la Ley de Movilidad:
- Ser sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos
- Cuando la persona sea sancionada por tercera ocasión en un periodo de tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos
- Cometer alguna infracción de la Ley de Movilidad o sus reglamentos, bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas
- Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir
- Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición es falsa, o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado
- Cuando un juez o ministerio público determine que hubo un hecho de tránsito causado por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad del titular y alguien resulte herido o muera