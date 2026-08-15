Cancelarán tu licencia de conducir permanente en CDMX por estas razones

La licencia de conducir permanente en CDMX puede ser cancelada por razones legales y, según la norma, tu permiso puede ser suspendido por estas razones.

Toma en cuenta que el siguiente año, de acuerdo con el gobierno, este tipo de licencia se dejará de emitir en 2027, por lo que deberás cuidar que no te la quiten.

¿Por qué te pueden suspender y cuánto tiempo la licencia de conducir en CDMX?

De acuerdo con la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, ambos de la CDMX, existen infracciones que, dependiendo de la gravedad, será la sanción, y esta puede ir desde perder puntos en la licencia hasta la suspensión de la misma.



Artículo 68 de la Ley de Movilidad de CDMX

La Secretaría de Movilidad suspenderá en forma temporal el uso de licencia o permiso para conducir, por un término de seis meses a tres años, en los siguientes casos:



Si el conductor acumula tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en el transcurso de un año

Cuando el titular de la misma haya causado algún daño a terceros o a sus bienes sin resarcirlo, al conducir un vehículo

Un año cuando la persona sea sancionada por primera ocasión por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito

Tres años cuando la persona sea sancionada por segunda ocasión en un periodo menor a tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito

#Semáforo#ReglamentoDeTránsito ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚨📱 ¿Te pueden multar por usar el celular mientras esperas en un semáforo en rojo en CDMX? El Reglamento de Tránsito prohíbe usar el teléfono mientras conduces, pero no deja del todo claro qué ocurre cuando el vehículo está detenido ante un semáforo. En la práctica, algunos agentes pueden considerar que sigues en conducción. ⚠️ La multa puede superar los 4 mil pesos, además de implicar puntos en licencia y matrícula. 👉 Conoce qué dice el reglamento y qué puedes hacer si te multan. Con información de @ivnramirez092, Eduardo Rodríguez con los detalles. #CDMX

¿Por qué te pueden cancelar la licencia de conducir permamente en CDMX?

La licencia de conducir permanente en CDMX puede ser cancelada definitivamente cuando la persona cometa las siguientes faltas de acuerdo con el Artículo 67 de la Ley de Movilidad:

