¿Quieres formar una familia? Esto cuesta tener hijos en México

“¿Tener o no tener hijos?”, es la pregunta que millones de jóvenes en México se realizan actualmente, pues en los últimos años, las y los mexicanos consideran que formar una familia requiere de mucha responsabilidad y estabilidad económica, pero ¿cuánto cuesta tener hijos en México?

Es una realidad que con el paso del tiempo, las familias mexicanas se han ido haciendo más y más pequeñas.

“En lo personal no quiero tener hijos, se me hace una responsabilidad enorme (...) Me limitaría muchísimos en cuanto a mis planes a futuro”, compartió una ciudadana para Fuerza Informativa Azteca.

¿Cuál es la tasa de natalidad en México?

¿Un país de viejitos? En los últimos años, la tasa de nacimientos en México ha tenido una caída importante, pero ¿cuál es la tasa de natalidad en nuestro país?

En el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2022 se registraron alrededor de un millón 800 mil nacimientos en México ; una cifra que si se compara con el nivel máximo de nacimientos, que fue en 1994 con 2 millones 900 mil recién nacidos, la baja es de 1.1 millones de bebés.

¿Cuál es la tasa de natalidad en México? | PEXELS

¿Cuánto cuesta tener un hijo en México?

¿Salen caros? Una de las razones principales por las que las y los mexicanos ya no quieren convertirse en mamás o papás, es debido a la gran responsabilidad y los gastos que implica tener un hijo, pero ¿cuánto gastarían los padres y madres de familia? Esto dice el INEGI.

De 0 a 5 años de edad - cien mil pesos al año

Etapa escola - 30 mil pesos al año

13 a 18 años de edad - 30 mil hasta 300 mil pesos al año

Es importante tener en cuenta que en los gastos de un hijo se incluyen, cuidados, alimentos, salud, uniformes, útiles escolares, colegiaturas, así como otros artefactos que se necesiten como computadoras, celulares, tablets, entre otros. Además los precios pueden variar dependiendo de ciertos factores.