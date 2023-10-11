“Que me multen”, dice Danna Paola sobre su interpretación del Himno Nacional: ¿cuánto pagaría?

Danna Paola, la ‘Princesa del Pop Latino’, quedó envuelta en una polémica, luego de su interpretación del Himno Nacional Mexicano durante la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Charlo, el pasado 30 de septiembre.

De acuerdo con algunos internautas, a pesar de que no hubo errores en su participación, aseguran que la entonación fue errónea, por lo que podría recibir una multa.

Uno de los detractores más grandes de la interpretación de la cantante mexicana fue el músico Iván Cano Capetillo, quien señaló que el tono debe ser “marcial”, lo cual no fue respetado por Danna Paola.

Danna Paola se siente feliz con su interpretación del Himno Nacional Mexicano

A pesar de que la mayoría de los comentarios acerca de su interpretación del Himno Nacional Mexicano fueron positivas, la cantante de “Oye Pablo” declaró en una entrevista reciente que está contenta con su participación:

No me han multado pero igualmente no me arrepiento de nada, yo creo que lo canté muy bien con mucho orgullo y con amor… Ya si le quieren buscar errores o lo que sea, pues que me multen.

¿Qué dice la ley sobre alterar el Himno Nacional?

Por otro lado, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional detalla que alterar alguno de estos símbolos patrios sí puede acarrear una multa:

“Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro.”, dice textualmente la Ley.

¿Cuánto podría pagar Danna Paola por su interpretación del Himno Nacional Mexicano?

En caso de hacerlo, cualquier persona podría recibir una sanción de hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 103.74 pesos mexicanos. Lo anterior se traduce a un millón 37 mil 400 pesos.

Por si fuera poco, por cada vez que pase el intérpre se equivoque, la multa volverá a ser de 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Además de que podría ser arrestado de hasta 36 horas.

Video de Danna Paola cantando el Humano Nacional de México en la pelea de ‘Canelo’

El pasado 30 de septiembre Danna Paola interpretó el Himno Nacional en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, antes del enfrentamiento del ‘Canelo’ contra el estadounidense Jermell Carlo.

Semanas antes de la contienda, el boxeador tapatío informó en una entrevista que el equipo de la cantante lo había contactado y él con mucho gusto había aceptado. Fue así que el gran día llegó y la también actriz prestó su particular voz de mezzosoprano.