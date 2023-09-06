¡Sería histórico! Debate presidencial podría realizarse en sede nacional del INE

Un hecho histórico podría vivirse durante las elecciones 2024, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre cómo se vivirá el voto en el extranjero; sin embargo, sorprendió al indicar que buscan innovar en los debates presidenciales y traer alguno a la sede nacional.

Humphrey agregó que es una posibilidad; sin embargo, deben contemplar los recursos de cámaras y otros instrumentos para que pueda llevarse a cabo de manera adecuada y sin contratiempos.

“Estamos pensando como innovación que uno de los debates sea justamente aquí, en la sede del Instituto Nacional Electoral, que nunca hemos tenido un debate aquí, y obviamente tendremos que erogar algunos recursos para tener cámaras adecuadas y todos, digamos, los medios de comunicación, instrumentos adecuados para poder hacerlo en esta institución”, declaró.

INE busca consenso para realizar debate presidencial en sede nacional por primera vez en la historia

Agregó que la propuesta está sobre la mesa; sin embargo, es importante consultar la opinión de los futuros candidatos, posteriormente podrían tomar una decisión sobre el formato que tendrán.

“Esas decisiones se tienen que tomar por consenso y eso dificulta un poco, pues, la forma en la que se llevan a cabo los debates, dónde van a ser, cómo van a ser, qué tiempo, qué temas, cómo van a hablar, etcétera”, mencionó Humphrey.

¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos tras aprobación del INE?

Recientemente, el órgano electoral dio a conocer que los partidos políticos recibirán 10 mil 444 millones, 157 mil 311 pesos de financiamiento público federal; Morena encabeza la lista como el que más apoyo tendrá, mientras que el Partido del Trabajo se ubica al final de la lista:

