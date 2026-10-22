¿Cuántos frentes fríos le quedan al mes de octubre según el pronóstico de la temporada 2026-2027? Entra el número 4 a México

¿Creíste que ya era lo último en frentes fríos del mes de octubre? El frío y las lluvias no van a parar todavía, pues el número que dice el pronóstico todavía no se cumple. Si te preguntas cuántos sistemas frontales faltan antes de que cambie el mes y cómo viene el clima para el cierre de año, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, ya tienen las cifras oficiales.

Además, un nuevo frente frío está por ingresar al territorio nacional durante los próximos días.

Esto es lo que debes de saber del pronóstico para octubre y lo que le espera a México en los próximos días.

¿Cuántos frentes fríos le quedan al mes de octubre?

El calendario climatológico oficial del SMN contempla un pronóstico de 7 frentes fríos para el mes de octubre. Hasta el momento van 3 sistemas, por lo que restan por entrar cuatro frentes fríos más antes de que termine el mes para cumplir con la proyección de las autoridades.

Entra el frente frío 4 al noroeste de México

El siguiente frente frío en la lista está por entrar al noroeste del territorio nacional. Las autoridades pronostican que este fenómeno chocará con una circulación ciclónica, una vaguada en la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, lo que traerá chubascos con lluvias puntuales fuertes y ráfagas marcadas de viento en esa región.

🥶 Viene un invierno más frío de lo habitual.



Para esta temporada 2026-2027 se prevé la llegada de 56 frentes fríos a México, por encima del promedio de 50 registrado entre 1990 y 2020.



Diciembre será el mes con mayor actividad (9 sistemas), seguido de noviembre y enero (8… pic.twitter.com/S8hU5BeXVp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

¿Cuántos frentes fríos se esperan para noviembre?

Para el mes de noviembre, el pronóstico indica un incremento importante en la llegada de frentes fríos. Este contempla la entrada de 8 frentes fríos a México, cifra que supera el promedio climatológico de 6 sistemas registrado para ese mes.

¿Qué se espera para el resto de la temporada de frentes fríos?

Lo que Conagua prevé para la temporada 2026-2027, en total se prevé la llegada de 56 frentes fríos al país. Los meses de diciembre y enero serán los más intensos de la temporada, con la proyección de 9 y 8 sistemas frontales respectivamente.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante el paso constante de estos sistemas, las autoridades sugieren protegerse de los cambios bruscos de clima, abrigarse bien por las mañanas y noches, y prestar atención a la información a los avisos oficiales.