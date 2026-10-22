Frente Frío 4 ya tiene fecha de llegada a México: ¿Cuándo entra y qué estados sufrirán lluvias fuertes y hasta 0 °C?

El ambiente frío en México va a seguir y ya no será por el frente frío 3, pues otro fenómeno va a llegar a atormentar a los termómetros. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el frente frío número 4 se va a acercar a la parte noroeste de México en los próximos días.

Su interacción con vientos en la atmósfera traerá lluvias puntuales fuertes, ráfagas de aire y un nuevo descenso en las temperaturas.

Esta es la fecha en que se van a empezar a sentir sus efectos y cuántos frentes fríos quedan para el mes de octubre.

¿Cuándo llegará el Frente Frío 4 a México?

Información de la Conagua dice que el frente frío número 4 ingresará por el noroeste del territorio nacional a partir del viernes 23 de octubre y mantendrá sus efectos hasta el domingo 25 de octubre de 2026.

Al chocar con una circulación ciclónica, una vaguada y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias marcadas y rachas de viento en esa región.

❄️ Los #FrentesFríos pueden generar 🌊 oleaje y 🌬️ vientos intensos en zonas costeras.



🦺 Sigue los avisos de #ProtecciónCivil de tu localidad.



El #Cenapred te informa:

👉 https://t.co/wIRkDTk2ul pic.twitter.com/s8IjK6m7u5 — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) October 22, 2026

¿Dónde va a llover por el frente frío 4?

Para el día en que entre el frente frío se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y sur de Chihuahua; norte y oeste de Durango; norte y centro de Sinaloa; oeste y suroeste de Jalisco; Colima; centro y suroeste de Michoacán; sur de Tamaulipas, y el este de San Luis Potosí.

¿Va a llover en la CDMX con el frente frío 4?

En estados como Sonora, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán se esperan intervalos de chubascos. Por su parte, en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos se prevén lluvias aisladas.

Temperaturas de entre 0 a 5 °C por frente frío 4

Las temperaturas continuarán sintiéndose en las mañanas. Durante la madrugada del sábado se pronostican mínimas de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuántos frentes fríos le quedan al mes de octubre?

La información oficial dice que para la temporada 2026-2027, el mes de octubre contempla 5 frentes fríos en total.

Tras la entrada del número 4, únicamente resta 1 frente frío más previsto para llegar antes de que concluya el mes.