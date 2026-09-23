De tormenta tropical a huracán categoría 5: Así se forma, evoluciona y se clasifica un ciclón según el NHC

Cada huracán vemos cómo lo que pareciera una simple nube sobre el océano puede transformarse en un monstruo de la naturaleza capaz de impactar países enteros. Este proceso no es de la noche a la mañana; sigue un método que los meteorólogos monitorean.

Desde un ligero desorden hasta convertirse en un fenómeno de categoría 5; así es como funciona la formación de un ciclón tropical y cómo se clasifican sus etapas.

El monitoreo de los océanos anticipa la fuerza de los ciclones antes de que lleguen a tierra.

¿Cómo se forma un huracán?

Para que nazca un ciclón tropical se necesita agua de mar caliente, al menos a 26.6 grados Celsius, 80 grados Fahrenheit, en los primeros 50 metros de profundidad.

El aire cálido y húmedo sube desde la superficie, se enfría y forma enormes nubes de tormenta que comienzan a organizarse con la ayuda del viento.

🌀#CentralDeHuracanes⚠️ México ha enfrentado huracanes que dejaron una huella enorme por su fuerza y destrucción. Otis, Patricia, Wilma, Paulina y Gilberto están entre los más recordados, y ahora, con Polo en categoría 5 frente al Pacífico, vuelve la pregunta sobre hasta dónde… pic.twitter.com/jyrJe3VMvw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

Las primeras dos etapas de un ciclón tropical

El proceso de estos fenómenos se divide en cuatro fases principales:

Perturbación tropical: Es la etapa inicial de tormentas sin una forma definida, pero con aire subiendo.

Depresión tropical: Pasa cuando los vientos empiezan a girar en círculo y alcanzan velocidades de entre 40 y 61 km/h.

Nace la tormenta tropical y recibe nombre

Cuando la velocidad del viento sube a los 62 km/h, la depresión pasa a ser oficialmente una tormenta tropical.

En este punto el sistema recibe un nombre propio para su seguimiento, en lo que los vientos giran cada vez más rápido alrededor de un centro que conocemos como el "ojo".

El paso a huracán y las 5 categorías de intensidad

Si los vientos siguen a una velocidad de 119 km/h o más, el fenómeno se convierte en huracán. A partir de ahí, se miden en cinco niveles según sus vientos y el impacto que causan al tocar tierra:

Categoría 1 (119-152 km/h / 74-95 mph): Daños mínimos.

Daños mínimos. Categoría 2 (153-177 km/h / 96-110 mph): Daños moderados.

Daños moderados. Categoría 3 (178-207 km/h / 111-129 mph): Daños extensos.

Daños extensos. Categoría 4 (208-251 km/h / 130-156 mph): Daños extremos.

Daños extremos. Categoría 5 (252 km/h o más / 157+ mph): Daños catastróficos.

¿Los huracanes pierden fuerza cuando tocan tierra?

Cuando llega a tierra, el huracán pierde su fuente de energía: el agua tibia del océano.

Aunque se debilita hasta desaparecer, puede avanzar muchos kilómetros tierra adentro dejando lluvias intensas e inundaciones a su paso.