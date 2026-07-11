VIDEO | “Vuélveme a contestar": Detienen a maestra por golpear a una alumna en Yoro, Honduras

Una maestra de secundaria fue detenida en un departamento de Yoro, Honduras, tras ser señalada por presuntamente golpear a una alumna de 15 años. La captura se realizó luego de una denuncia formal.

Detienen a maestra por presuntamente agredir a una alumna

La Policía Nacional de Honduras informó que la detención se llevó a cabo en la comunidad La Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Morazán, Yoro, como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras.

El operativo fue realizado por agentes de la Unidad Departamental de Prevención No.18, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de desarrollar un proceso de investigación derivado de una denuncia presentada por los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer, quien se desempeña como maestra de secundaria, es señalada de haber cometido presuntas agresiones en contra de una alumna de 15 años. Los hechos habrían ocurrido en el Centro Básico de la comunidad. Además de que fueron grabados por otros alumnos, videos que se hicieron virales en redes sociales.

‼️🧑‍🏫Maestra am3naza y golp3a a estudiante de 15 años en plena aula; esto pasó. 👇😯



Más del tema: https://t.co/5eYmrNY2ci pic.twitter.com/SA7I53G170 — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) July 10, 2026

Tras su captura, la sospechosa fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con el expediente de investigación, con el propósito de que continúe el procedimiento legal correspondiente.

La captura se realizó luego de una denuncia formal y forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades para atender casos relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos.