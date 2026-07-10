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Sismo en Venezuela HOY 10 de julio 2026 de magnitud 3.9; esto sabemos

Ocurrió un nuevo sismo en Venezuela hoy viernes 10 de julio 2026; al momento se conoce que fue de una magnitud de 3.9. Aquí los detalles.

Sismo en Venezuela HOY 10 de julio 2026 de magnitud 3.9

Escrito por: Ollinka Méndez

Se informó sobre un sismo en Venezuela hoy 10 de julio 2026. El movmiento telúrico tuvo una magnitud de 3.9 y ocurrió a las 10:53 de la mañana. El temblor ocurrió a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, lugar que fue uno de los más afectados tras el doble sismo del pasado 24 de junio.

A dos semanas de el doble sismo en Venezuela, las cifras se han movido y lamentablemente siguen en aumento, el último registro fue de que son casi 17 mil personas heridas, más de 190 edificios colapsados en su totalidad y una herida que nunca va a cerrar. sin un techo donde refugiarse.

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Un equipo conformado por más de 28 mil voluntarios de la región y cerca de 4 mil 300 especialistas en rescate provenientes de 31 naciones colaboran intensamente en las labores de remoción de escombros en los estados de Falcón, Yaracuy, Miranda y La Guaira.

En cuanto a los refugios establecidos, el enfoque central es brindar apoyo emocional a las familias afectadas, recordándoles que, pese a la profunda tristeza y la devastación del escenario, cuentan con respaldo internacional para la reconstrucción del país.

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