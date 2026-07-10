Sismo en Venezuela HOY 10 de julio 2026 de magnitud 3.9; esto sabemos

Se informó sobre un sismo en Venezuela hoy 10 de julio 2026. El movmiento telúrico tuvo una magnitud de 3.9 y ocurrió a las 10:53 de la mañana. El temblor ocurrió a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, lugar que fue uno de los más afectados tras el doble sismo del pasado 24 de junio.

FUNVISIS

Sismo sentido

10/07/2026 10:53

Mag (Mw): 3.9

Prof: 9.9 km

Epicentro: 10.705 N -66.709 O

10 km al noreste de Naiguata pic.twitter.com/cqskI2yjzz — Funvisis (@SomosFunvisis) July 10, 2026

A dos semanas de el doble sismo en Venezuela, las cifras se han movido y lamentablemente siguen en aumento, el último registro fue de que son casi 17 mil personas heridas, más de 190 edificios colapsados en su totalidad y una herida que nunca va a cerrar. sin un techo donde refugiarse.

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Un equipo conformado por más de 28 mil voluntarios de la región y cerca de 4 mil 300 especialistas en rescate provenientes de 31 naciones colaboran intensamente en las labores de remoción de escombros en los estados de Falcón, Yaracuy, Miranda y La Guaira.

En cuanto a los refugios establecidos, el enfoque central es brindar apoyo emocional a las familias afectadas, recordándoles que, pese a la profunda tristeza y la devastación del escenario, cuentan con respaldo internacional para la reconstrucción del país.

