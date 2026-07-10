A 5 años del 11J: Más de más de 2 mil 100 presos políticos en Cuba encarcelados por el régimen

Se cumplen cinco años de las históricas protestas que marcaron un antes y un después en Cuba. El 11-J quedó grabado en la memoria colectiva luego de que miles de ciudadanos salieron a las calles de decenas de ciudades para manifestar su inconformidad contra el régimen.

La situación socioeconómica de Cuba continúa siendo crítica. El descontento ciudadano persiste y se ha expresado de diferentes maneras, mientras la población sigue enfrentando una profunda escasez, prolongados cortes de energía y un creciente éxodo migratorio.

Según la organización Prisoners Defenders, desde las protestas del 11 de julio de 2021 se han documentado más de 2 mil 100 presos políticos.