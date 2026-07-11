Noruega donó a Gaza todos los ingresos de su partido; golearon a Israel con triplete de Erling Haaland

En los últimos días, el nombre de Erling Haaland, futbolista noruego se ha vuelto tendencia debido a su rendimiento deportivo. Al mismo tiempo, se han viralizado videos en redes sociales que aseguran que, tras un partido contra Israel, la selección de Noruega realizó una importante donación económica a Gaza. A continuación, te contamos la verdad detrás de esta historia.

El 11 de octubre del año pasado, Noruega no tuvo problema para vencer 5-0 a su similar de Israel en un duelo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una soberbia actuación de Erling Haaland, quien anotó tres goles.

Antes del duelo, la Federación Noruega de Futbol informó que todos los recursos obtenidos por la venta de boletos serían donados a la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras con el objetivo de apoyar las labores de asistencia en Gaza y otras zonas afectadas por la guerra.

Noruega donó ganancias de su partido contra Israel

La Federación Noruega de Futbol explicó que el dinero recaudado se utilizó para respaldar las operaciones humanitarias de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza y en otras regiones afectadas por el conflicto.

El organismo noruego señaló que el acuerdo representó una aportación de más de 2 millones 700 mil pesos mexicanos. Además, destacó que las entradas para el encuentro se agotaron antes del compromiso.

➰🇳🇴 Una liga para el cabello se convirtió en un negocio multimillonario para Erling Haaland



El letal delantero noruego no solo acapara las miradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por sus goles, sino también por su icónico cabello largo, siempre recogido con accesorios de… pic.twitter.com/Sg0RuG3j04 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026

La decisión de destinar recursos provenientes del futbol a la ayuda humanitaria para la población palestina se produjo en un contexto en el que Israel, integrante de las competiciones europeas desde su incorporación a la UEFA en 1994, prácticamente no enfrentó presiones en el ámbito deportivo.

Noruega goleó 5-0 a Israel antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el terreno de juego, Noruega consiguió una contundente victoria de 5-0 sobre Israel en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La gran figura del encuentro fue Erling Haaland, quien firmó un triplete.

El delantero tuvo un inicio complicado al fallar dos penales en los primeros minutos del partido. Sin embargo, logró recuperarse y abrió su cuenta goleadora antes del descanso. En la segunda mitad marcó dos veces más para completar su triplete.

La situación de Israel se complicó aún más, pues Anan Khalaili e Idan Nachmias enviaron el balón a su propia portería, lo que selló la goleada.