tva (1).png

Prohibido celulares: Bar en San Francisco quiere volver a los viejos tiempos sin tecnología

Un bar en San Francisco prohibió el uso del celular para recuperar la conexión humana

BOURBON & BRANCH de San Francisco prohíbe usar celulares
BOURBON & BRANCH de San Francisco prohíbe usar celulares|Azteca Noticias

Escrito por: Eder Martínez

Un bar en San Francisco quiere recuperar el glamour que lo hizo famoso desde hace más de un siglo, por lo que a la gerente se le ocurrió regresar a los tiempos donde la gente entraba sin celular, solo con ganas de beber y charlar.

Aunque se pensaba que la vieja escuela sería la más beneficiada por la política de 0 celulares en el BOURBON & BRANCH, el 64% de los clientes son de la generación Z, pues buscan un espacio para desconectar de la tecnología.

Tags relacionados
Internacional Estados Unidos
Tecnología

Notas

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia