Prohibido celulares: Bar en San Francisco quiere volver a los viejos tiempos sin tecnología

Un bar en San Francisco quiere recuperar el glamour que lo hizo famoso desde hace más de un siglo, por lo que a la gerente se le ocurrió regresar a los tiempos donde la gente entraba sin celular , solo con ganas de beber y charlar.

Aunque se pensaba que la vieja escuela sería la más beneficiada por la política de 0 celulares en el BOURBON & BRANCH, el 64% de los clientes son de la generación Z, pues buscan un espacio para desconectar de la tecnología.