Prohibido celulares: Bar en San Francisco quiere volver a los viejos tiempos sin tecnología
Un bar en San Francisco prohibió el uso del celular para recuperar la conexión humana
Un bar en San Francisco quiere recuperar el glamour que lo hizo famoso desde hace más de un siglo, por lo que a la gerente se le ocurrió regresar a los tiempos donde la gente entraba sin celular, solo con ganas de beber y charlar.
Aunque se pensaba que la vieja escuela sería la más beneficiada por la política de 0 celulares en el BOURBON & BRANCH, el 64% de los clientes son de la generación Z, pues buscan un espacio para desconectar de la tecnología.
📵🍸 Un bar en San Francisco le declaró la guerra a los celulares— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026
El histórico Bourbon & Branch, en Estados Unidos, mantiene una política que prohíbe el uso de teléfonos en las mesas para que los clientes vuelvan a conversar cara a cara, disfruten la música y vivan la… pic.twitter.com/GWVSIaYaLN