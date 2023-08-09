¿Cuántos municipios tiene Jalisco y por qué son clave para las Elecciones 2024?

Se aproxima un nuevo proceso electoral en Jalisco, uno de los más importantes en la historia reciente, pues además de que la entidad será pieza crucial para la elección del nuevo presidente de México; a nivel estatal, el partido de Movimiento Ciudadano buscará extender su lugar en el poder por primera vez en su historia.

Por si fuera poco, en las elecciones de 2024 también se pondrán en juego todos los ayuntamientos que tiene Jalisco, además de renovar al Congreso del estado, por lo que será una gran jornada electoral para todos los jaliscienses el próximo año, ya que coincide la elección popular de los puestos más importantes.

¿Cuántos municipios tiene Jalisco?

Jalisco se divide en 125 municipios, los cuales están distribuidos en 12 regiones. Cada uno de estos municipios elegirá a su próximo presidente municipal en las elecciones 2024, quien se hará cargo del ayuntamiento durante los próximos tres años y deberá cumplir sus funciones apegadas a la ley orgánica del estado.

Los 125 municipios de Jalisco se pueden consultar en el sitio oficial del Gobierno de Jalisco, donde vienen catalogados por orden alfabético y viene especificado que, con el objetivo de "facilitar el manejo del estado", se distribuyen en las siguientes 12 regiones:



Norte

Altos Norte

Altos Sur

Ciénega

Sureste

Sur

Sierra de Amula

Costa Sur

Costa-Sierra Occidental

Valles

Lagunas

Centro

Las 12 regiones en las que está dividido el estado de Jalisco, con 125 municipios en cada entre todos

¿Cuál es el municipio más grande de Jalisco?

Respecto a las dimensiones de los ayuntamientos, el municipio más grande de Jalisco es Mezquitic, localizado en la Región Norte del estado y con 3 mil 361 kilómetros cuadrados de extensión; seguido por Tomatlán (3 mil 14 km2).

Por otro lado, el municipio más poblado de Jalisco, y por ende uno de los más importantes en las elecciones estatales y federales, es Zapopan, con más de un millón 470 mil habitantes, de acuerdo con el último censo del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco.

¿Cuándo son las elecciones de 2024 en Jalisco?

Los 125 municipios que se elegirán a su próximo presidente será dentro de las elecciones de 2024, las cuales están programadas para el domingo 2 de junio de 2024. Este día los jaliscienses asistirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, al nuevo gobernador del estado y a los presidentes municipales, además de participar en los cargos de elección popular en el Congreso.

Jalisco representa una entidad clave en las elecciones debido a que es la tercera entidad del país con el padrón electoral más amplio, por lo que su poder de convocatoria puede ser fundamental para los resultados.

