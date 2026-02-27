“Cuba agoniza”: Programa especial que revela la cruda realidad en la isla

Escasez de alimentos, hospitales sin medicinas, apagones constantes y salarios que no alcanzan ni para lo básico. Ese es el panorama que describe nuestro compañero Rodrigo Lema, periodista de Azteca Noticias, luego de su reciente visita a la isla para el especial “Cuba agoniza”.

En entrevista para Hechos Meridiano, Lema aseguró que el objetivo del trabajo fue “mostrar en terreno una verdad muy necesaria” sobre la situación económica y social que enfrenta Cuba, marcada, según testimonios recogidos, por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

¿Qué encontró el equipo de Azteca Noticias en Cuba?

De acuerdo con Rodrigo Lema, uno de los hallazgos más impactantes fue el nivel de desabasto en hospitales y farmacias: “Entramos a las farmacias más grandes de La Habana y no encontramos ni un paracetamol”, relató. Según su experiencia, en al menos 18 establecimientos visitados no había medicamentos básicos disponibles.

Además, documentó los apagones frecuentes que afectan a miles de familias y que complican aún más la vida cotidiana en la isla caribeña.

¿Cuánto gana un trabajador en Cuba?

Lema destacó que el salario promedio mensual ronda los 2 mil 100 pesos cubanos, cifra que, según explica, equivale aproximadamente a 85 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio informal.

Con ese ingreso, aseguró, “no se puede comprar ni siquiera un litro de leche”, lo que refleja la pérdida de poder adquisitivo y la presión inflacionaria que enfrentan los ciudadanos.

Organismos internacionales y reportes económicos han señalado que Cuba atraviesa una severa crisis económica, agravada en los últimos años por la caída del turismo, restricciones financieras y problemas estructurales en su modelo productivo.

¿Cómo vive la población en severa crisisen Cuba?

En el especial, se recogen testimonios de médicos, maestros y ciudadanos que afirman haber vivido durante décadas en condiciones de precariedad.

Las imágenes muestran calles con acumulación de basura, infraestructura deteriorada y una creciente preocupación por posibles riesgos sanitarios. Todo esto en medio de un ambiente como de resistencia y cansancio social.

Cuba agoniza entre filas, basura y apagones: la crisis que no se oculta

ADN Noticias: ¿Dónde y cuándo ver “Cuba agoniza”?

El especial “Cuba agoniza” se transmitirá este sábado a las 19:30 horas en ADN Noticias, como parte de un esfuerzo editorial de Azteca Noticias por mostrar la situación actual en la isla. En medio de un debate global acerca del futuro político y económico de Cuba, el reportaje abre una pregunta inevitable: ¿está la isla ante un punto de quiebre histórico?

