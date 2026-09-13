¿Ni con chile del que no pica? Cuernavaca prohíbe la venta de elotes el 15 de septiembre por esta razón

Las autoridades de Cuernavaca, Morelos, prohibirán la venta de elotes con palo antes y durante la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre de 2026, una medida que llevan implementando desde hace varios años.

Esta disposición entra en vigor desde las 19:00 horas en el primer cuadro de la capital morelense por los festejos por el Día de la Independencia.

Por qué prohibieron la venta de elotes con palo en Cuernavaca este 15 de septiembre

La razón principal es proteger a los asistentes y evitar incidentes en la Plaza de Armas de Cuernavaca, para evitar que las mazorcas enteras sean empleadas como proyectiles durante el evento.

Roberto Castrejón Campos, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Morelos, confirmó que los comerciantes están dispuestos a acatar la restricción.

Horarios y zonas donde aplicará la restricción durante el Grito de Independencia

Recordó que la disposición restringe la venta de elotes enteros con palo, pero los comerciantes podrán vender esquites en vaso. Al terminar la ceremonia del Grito de Independencia, la venta de elotes preparados podrá reiniciar con normalidad.

Esta no es la primera vez que está prohibida la venta de elotes en Cuernavaca. En 1994, algunos asistentes lanzaron flores durante la ceremonia del Grito de Independencia con el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea.

