La ilusión de un nuevo hogar se transformó rápidamente en una situación de desamparo para un ciudadano en la capital del país. Yomar Alejandro Ygnacio Bolaños relató en Hechos AM la compleja problemática que enfrentó al intentar establecerse en un cuarto ubicado en el complejo Parques Polanco, situado dentro de los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El afectado describió cómo fue obligado a abandonar la vivienda con sus pertenencias de forma inmediata, a pesar de que previamente ya había formalizado la relación comercial mediante la rúbrica de un convenio y la realización del envío de los fondos económicos correspondientes.

Yomar Bolaños fue estafado al intentar alquilar un departamento en Parques Polanco

El inicio de este incidente se remonta al 19 de febrero, fecha en la que el joven estableció un vínculo con dos individuos que se presentaron como Sandy Martínez y Omar Medina.

Con el objetivo de generar una falsa sensación de seguridad, estas personas exhibieron diversos elementos que aparentaban total legitimidad, tales como tarjetas para ingresar al edificio, juegos de llaves y papeles con aspecto gubernamental.

Los estafadores usaron documentos falsos para engañar a la víctima y otros 30 afectados

Bajo la presión de un relato de extrema necesidad económica que urgía a realizar el depósito de manera pronta, Ygnacio Bolaños procedió a cumplir con las exigencias financieras, firmó el documento de arrendamiento y realizó su mudanza esa misma jornada.

La situación dio un giro drástico al día siguiente. Tras haber pernoctado en el inmueble, el inquilino acudió a las oficinas administrativas del edificio para realizar su presentación formal. Fue en ese momento cuando el personal administrativo le notificó que la propiedad pertenecía a un dueño distinto al que él creía.

Tras localizar al propietario auténtico, un representante jurídico se presentó en el lugar, lo que resultó en la expulsión del joven del departamento. Durante este proceso, sus bienes personales fueron depositados en un área que, de acuerdo con el testimonio del afectado, no cumplía con las características de un almacén o bodega oficial.

Bolaños busca unir fuerzas legales para denunciar el esquema de fraude en la CDMX

Ante la crisis, Ygnacio Bolaños solicitó la intervención de las fuerzas del orden. Sin embargo, los agentes de seguridad que arribaron al sitio lo presionaron para que desalojara la propiedad de manera pacífica, argumentando que debía resolver el conflicto “por las buenas”.

Aunque los oficiales se comprometieron a escoltarlo para iniciar los trámites legales, el joven denunció que, una vez que arribaron a las instalaciones de la Fiscalía, los uniformados se retiraron sin brindar mayor apoyo. Posteriormente, el 25 de febrero, los supuestos estafadores intentaron restablecer la comunicación con él con la intención de pactar una resolución privada al conflicto.

La magnitud de este esquema de engaño se hizo evidente cuando el afectado difundió su experiencia a través de plataformas digitales. A raíz de esta denuncia pública, por lo menos 30 personas se pusieron en contacto con él para manifestar que habían sido víctimas de una táctica idéntica, mencionando nuevamente a los sujetos identificados como Sandy y Omar.

Recomendaciones para evitar ser estafado

Los testimonios recogidos apuntan a consecuencias graves, incluyendo el caso de una mujer encinta que requirió atención hospitalaria debido a la fuerte impresión del suceso, así como otros individuos que terminaron en situación de calle.

Actualmente, el joven ya ha formalizado su querella ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y lidera un esfuerzo para consolidar una acusación conjunta.

Entre sus recomendaciones para evitar caer en estos engaños, destaca la importancia de verificar que quien ofrece el trato sea el dueño real mediante documentos como el pago del predial, pues advierte que estos grupos actúan con una confianza que sugiere un entorno de impunidad.

