¿Ocultaron la verdad? Satélites revelan que el megaderrame de crudo en México inició semanas antes de lo admitido

Las pruebas obtenidas mediante tecnología satelital son irrefutables y han dejado al descubierto una serie de inconsistencias en el reporte oficial del desastre ambiental. Mientras las autoridades intentaban desviar la atención sobre el origen del problema, una investigación independiente realizada por la organización civil Cartocrítica logró romper con la narrativa establecida sobre el derrame de petróleo.

Los hallazgos confirman que el masivo derrame de hidrocarburo, cuyas consecuencias han alcanzado a cuatro estados de la República, no tuvo su origen en el mes de marzo como se afirmó inicialmente.

¿De dónde viene el derrame de petróleo en México hoy?

En realidad, el vertido de crudo se activó desde los primeros días de febrero. A pesar de la magnitud de la fuga, se requirieron más de siete días para concretar las labores de reparación, tiempo durante el cual una cantidad incalculable de combustible se desplazó libremente por el ecosistema marino. Esta situación evidencia una falta de transparencia, ya que la realidad del desastre emergió con la misma fuerza que el petróleo sobre el agua.

La gravedad de lo ocurrido no reside únicamente en el accidente, sino en la omisión de los protocolos de seguridad. De acuerdo con lo estipulado en el Plan Nacional de Contingencias, cualquier incidente de este tipo requiere un aviso inmediato, requisito que fue ignorado por las instancias responsables.

Transcurrió más de mes y medio antes de que el grupo intersecretarial encargado de estas emergencias se reuniera, violando el mandato de respuesta urgente.

Consecuencias del derrame de hidrocarburos de Pemex en 2026

Durante 30 días, prevaleció un silencio administrativo que permitió la expansión del contaminante sin que se emitieran alertas para los sectores más vulnerables. La organización investigadora señala que se evitó dar aviso a los pescadores y no se previno a las comunidades costeras.

Mancha de hidrocarburo impacta las costas mexicanas.|Carto Crítica

Según el análisis, esta estrategia buscó diluir la responsabilidad de la empresa estatal sobre el incidente. El punto de origen ha sido localizado con precisión: se trata de una tubería que conecta la plataforma Acanceh, ubicada en Cantarell, con la terminal marítima de Dos Bocas.

Playas afectadas por chapopote en Veracruz y estados vecinos

La magnitud de la tragedia se refleja en la extensión del área impactada. Para el 15 de febrero, la mancha de hidrocarburo ya cubría una superficie de casi 300 km².

La falta de capacitación y equipo para las comunidades afectadas agravó la situación, ya que tuvieron que reaccionar ante una sombra espesa y letal sin ningún tipo de apoyo oficial. Actualmente, los registros indican que más de 930 km de la zona costera muestran signos de contaminación derivados de esta falla de Pemex.

La respuesta de limpieza ha sido calificada como superficial. Aunque se han realizado labores en las orillas, los expertos advierten que lo visible en las playas representa menos del 1% del impacto total.

En regiones como Veracruz, el fenómeno de los “nortes” provocó que enormes placas de chapopote quedaran enterradas bajo la arena debido al aumento de la marea, lo que dificulta su localización a simple vista y deja un daño ambiental profundo del cual no se ha informado con veracidad.

