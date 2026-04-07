Reynosa bajo el horror: El cementerio clandestino que la autoridad se niega a nombrar

En el corazón de Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Amor por los Desaparecidos ha desenterrado una pesadilla que las cifras oficiales no alcanzan a describir. Tras recibir múltiples alertas anónimas a través de sus plataformas digitales, los integrantes de esta agrupación localizaron un cementerio clandestino a solo un kilómetro y medio de la colonia Puerta Sur.

En este sitio, se han contabilizado de forma preliminar los restos de al menos 14 personas, evidenciados por la presencia de piezas dentales, mandíbulas y ocho cráneos que yacen expuestos a la intemperie.

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Cementerio clandestino: Fragmentos óseos esparcidos y calcinados en Tamaulipas

Edith González, representante del colectivo, describió una escena dantesca en una superficie de aproximadamente 250 metros cuadrados. El terreno funciona como una “cocina clandestina”, donde los fragmentos óseos se encuentran esparcidos, algunos calcinados y otros semienterrados entre la maleza.

La activista subrayó que la urgencia de una intervención inmediata es vital, ya que muchas de las piezas óseas se mantienen completas, lo que permitiría una identificación genética exitosa si el equipo multidisciplinario de la fiscalía actuara con la celeridad que el caso amerita.

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Sin embargo, el hallazgo choca de frente con una realidad institucional paralizada. Las familias denuncian que existe un rezago acumulado de casi 30 sitios de exterminio en la región que las autoridades aún no han terminado de procesar.

Rezago en la fiscalía de Tamaulipas: Casi 30 sitios esperan peritaje

El temor de los colectivos es que este nuevo cementerio sea relegado en una agenda oficial saturada, condenando a las víctimas a un segundo olvido. La exigencia hacia los peritos es clara: no basta con levantar los restos; es imperativo otorgarles una identidad para que puedan regresar a sus hogares.

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Para las buscadoras, el hecho de que la fiscalía mantenga toneladas de restos sin procesar en las osteotecas es, en la práctica, volver a desaparecer a sus familiares por falta de capacidad y voluntad política.

La lucha de Edith González tiene un rostro específico que la impulsa a excavar la tierra con sus propias manos. Desde el 28 de marzo de 2019, busca a su hermano, Azael Treviño García, quien fue privado de su libertad cuando tenía apenas 15 años de edad.

Búsqueda de Azael Treviño: Una historia de siete años de lucha e impunidad

Irónicamente, el joven desapareció en las inmediaciones de la misma colonia donde hoy se realizó este macabro hallazgo. Tras siete años de búsqueda incesante, Edith señala que las familias están cubriendo el vacío que deja el Estado, localizando fosas que las autoridades ignoran.

La problemática en Tamaulipas se agrava por el estancamiento de un centro de identificación humana que, pese a ser anunciado hace años, carece de presupuesto y personal. Mientras el recurso no llegue, los colectivos seguirán saliendo al campo cada semana, enfrentándose al horror para intentar devolverle el nombre a quienes la violencia intentó borrar.

