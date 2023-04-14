Daddy Yankee enciende la biblioteca del Congreso de Estados Unidos con su “Gasolina”

“Gasolina” de Daddy Yankee suena en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos
El Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó el tema “Gasolina” de Daddy Yankee por ser referente del reguetón.
La canción “Gasolina” de Daddy Yankee ingresó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer tema de reguetón que se suma a esta exclusiva lista.
La biblioteca del Congreso de Estados Unidos eligió “Gasolina” de Daddy Yankee, lanzada en 2004, por ser un referente del género urbano y uno de los grandes éxitos en la carrera del boricua.
También ingresaron 25 canciones más de artistas como Madonna, Irene Cara, Mariah Carey, entre otros, debido a su importancia cultural que formará parte de la historia de Estados Unidos.
Además, este 2023 también incluyeron los primeros sonidos de un videojuego: Super Mario Bros, así como inducciones a la música latina y sonidos clásicos del rock y el pop de las décadas de los 60 a los 80.
El número de canciones registrada en la biblioteca del Congreso estadounidense aumentó a 625, lo que “representa una pequeña porción de la vasta colección de sonido grabado de la biblioteca nacional de casi cuatro millones de artículos”.
Daddy Yankee agradece a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos por agregar “Gasolina”
Daddy Yankee agradeció al Congreso de Estados Unidos por incluir su tema “Gasolina” en el registro nacional y aseguró que nunca imaginó que el tema que “nació en un barrio de Puerto Rico” recibiría tal reconocimiento.
“Para ese chamaco que creció en Santurce , una canción 'Gasolina' que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la 'Biblioteca del Congreso' como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y Estados Unidos, es algo que jamás soñé. Y lo más bonito que fue en español", compartió en su cuenta de Instagram.
En su mensaje, Daddy Yankee añadió que "cuando haces la las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”.