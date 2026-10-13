Dariana salió de la secundaria y no volvió a casa: revelan cómo murió la adolescente de 15 años; ya hay un detenido

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló las causas de muerte de Dariana, una adolescente de 15 años que fue asesinada en el municipio de Teziutlán, luego de salir de la secundaria.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Dariana?

Durante una conferencia de prensa del gobierno estatal, las autoridades dieron a conocer detalles de la agresión y confirmaron que un menor de edad señalado por su probable participación en el crimen permanece en internamiento preventivo.

De acuerdo con la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, las investigaciones apuntan a que el adolescente habría citado a Dariana y la habría llevado a un inmueble abandonado, donde presuntamente la sometió y agredió físicamente. Los hechos provocaron indignación entre los habitantes de la región, mientras familiares y personas cercanas a la víctima exigen justicia.

¿De qué murió Dariana, la adolescente asesinada en Puebla?

La Fiscalía estatal informó que Dariana murió por asfixia por estrangulamiento y que presentaba traumatismo facial y traumatismo craneoencefálico, lesiones que fueron detalladas durante la presentación de los avances de la investigación.

Según la reconstrucción de los hechos expuesta por las autoridades, la adolescente habría sido sometida por la fuerza y atada de las muñecas por la espalda con un cable. Posteriormente, el presunto agresor la habría golpeado con los puños y con un bloque de construcción.

La investigación también señala que se habría utilizado una corbata escolar para estrangularla y que la joven presentó lesiones en el pecho provocadas con unas tijeras.

Estos detalles forman parte de las indagatorias de la Fiscalía para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del adolescente señalado.

Detienen al adolescente señalado por el asesinato de Dariana

La Fiscalía de Puebla informó que el 7 de octubre se cumplimentó una orden de aprehensión contra el adolescente señalado por su probable participación en el delito de feminicidio.

Un día después, el 8 de octubre, se llevó a cabo la audiencia correspondiente, en la que se formuló la imputación y se solicitó su vinculación a proceso. Como medida cautelar, la autoridad judicial determinó que permaneciera en internamiento preventivo.