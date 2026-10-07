Feminicidio de Edith Guadalupe: nueva evidencia en video revela dato clave de joven hallada en edificio de CDMX

Nuevas incógnitas se han puesto sobre la mesa por el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, encontrada sin vida el 17 de abril de 2026 tras haber sido reportada como desaparecida dos días antes al salir de su casa en la alcaldía Iztapalapa.

Su cuerpo fue localizado en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cuando su familia protestaba afuera del lugar por su desaparición, y como presunto responsable fue detenido Juan Jesús "N", quien era vigilante del lugar.

Captan a persona con bolsas negras en el lugar del crimen

A más de cinco meses de este feminicidio, Julián González, abogado del joven acusado de feminicidio, comentó a Azteca Noticias que acudieron al lugar del crimen con peritos como parte de la investigación para que analizaran la geografía del lugar.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el detenido habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido con un desarmador, además de haber encontrado manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

La defensa comentó que en el peritaje que ellos hicieron por su cuenta, detectaron una escalera y otro elevador que podrían ser parte significativa para reconstruir qué fue lo que pasó, puntos que no habían sido contemplados anteriormente.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado. Su caso indigna y reitera la urgencia de seguridad para las mujeres en #México. https://t.co/eZTP0S8Arp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Pero descubrieron, a través de un video, que una persona fue vista en el lugar donde se dio el hallazgo sin vida de la mujer y "se le ve con bolsas negras", pero aseguró que no es Juan Jesús "N", quien, dijo, llegó el 17 de octubre a las ocho de la mañana.

Esta persona que es vista pudo entrar "en la madrugada antes de que ingresara PDI y encontrar el cuerpo"y se le ve bajando con bolsas negras. "Tenemos la idea de que ya sabían y fueron directamente" y "acomodaron la escena, la manipularon o la separaron", señaló.

Aunque no hay confirmación si esta supuesta alteración de la escena fue realizada por dicha persona o si fue tal vez la Policía de Investigación, pero dicha persona, comentó, pareciera que conociera a los agentes al ser grabada saludándolos.

Abogado de presunto feminicida señala que les negaron las cámaras

El abogado del presunto feminicida comentó que además les fueron negadas las grabaciones de algunas cámaras, las cuales creen que "no pertenecían al circuito cerrado, sino que muy probablemente a la administración (del edifici) o eran exclusivas de de los administradores" del edificio. La Fiscalía de la CDMX les dijo que estas cámaras no estaban conectadas.

"Mi representado me menciona que antes de que lo entrevistaran (los policías de investigación) desconectaron las cámaras ahí, las jalaron, las desconectaron y pues bueno, ahí fue cuando lo entrevistan; incluso lo llegaron a agredir", señaló el abogado.

¿72 horas de espera? La negligencia de la Fiscalía en la CDMX ya suma varias víctimas

El litigante también comentó que Juan Jesús "N", cuando llegó al Reclusorio Norte, "sí tuvo ciertas amenazas dentro de del penal", pero actualmente fue cambiado a otra zona de la cárcel.

"La Fiscalía no nos dio las grabaciones de adentro de la caseta, porque nosotros queremos saber todo, queremos ver qué pasó. No nos dieron esa y tampoco las cámaras dentro de la Fiscalía de Personas Desaparecidas (...) No, no las conservaron, no las guardaron, les valió. Se borraron", indicó.

Vigilante fue retenido, iba a irse y lo detienen

Juan Jesús "N", de acuerdo con un video, fue llevado por los agentes aproximadamente a las 12 el día 17 se lo llevan en un carro rojo y "lo sacan con las manos atrás, cuando le dicen que ya se va, y es cuando lo detienen".

"Lo retuvieran ahí para armar la carpeta y para solicitar la orden de aprehensión con un juez ahí de de las unidades de Doctor Lavista, porque ahí por lo regular es donde se giran las órdenes. Ya que tenían la orden, ahora sí lo sacan y es cuando efectúan o ejecutan la orden de aprehensión, a unas cuadras de la Fiscalía", afirmó.

