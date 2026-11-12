De homicidios a extorsión “gota a gota”: Cae “El Negro Abad” y 8 integrantes de la ASAEO en Oaxaca

En una serie de cateos simultáneos hechos por la fiscalía del estado en coordinación con fuerzas federales, se logró la captura de nueve presuntos integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, ASAEO.

¿Quiénes fueron detenidos y qué aseguraron en los inmuebles?

Detienen a “El Negro Abad” y a ocho personas más

Durante los operativos realizados en la Villa de Zaachila y Cuilápam de Guerrero, las autoridades lograron la aprehensión de nueve personas en total.

Entre los capturados destaca A. G. A. S., alias “El Negro Abad”, identificado como un objetivo prioritario, además de otros sujetos identificados por los apodos de “Dumbo”, “El Chuy” y “El Borrego”, junto con cinco personas más detenidas en flagrancia.

Caen 9 integrantes de la ASAEO, entre ellos "El Negro Abad"; FGEO y fuerzas federales aseguran armas de alto calibre en Zaachila y Cuilápam



Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de noviembre de 2026.- Con la captura de nueve personas, entre ellas objetivos prioritarios de la estructura… pic.twitter.com/8R9Oa02Oki — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 12, 2026

Investigados por homicidios y redes de narcomenudeo

Las líneas de investigación de la fiscalía señalan que este grupo operaba como una red dedicada al sicariato, estando presuntamente vinculados con homicidios recientes registrados en la zona metropolitana.

Las autoridades confirmaron que los remanentes de esta organización controlaban actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo en la región.

Aseguran armas largas de alto calibre y cargadores

Al ingresar a los domicilios intervenidos, los elementos de seguridad incautaron un importante arsenal.

Entre lo asegurado destacan armas de fuego largas de alto calibre de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como armas cortas, diversos cargadores y múltiples cartuchos útiles listos para ser utilizados.

Decomisan drogas y boletas de préstamos “gota a gota”

Durante las revisiones en los inmuebles también se decomisaron dosis de sustancias con características propias de la marihuana y la metanfetamina, conocida como cristal.

De igual forma, las fuerzas federales y estatales confiscaron decenas de boletas de cobro utilizadas para operar el esquema de préstamos usureros conocido como “gota a gota”, empleado para extorsionar a pequeños comerciantes.

Traslado de los detenidos y seguimiento ministerial

Las nueve personas aseguradas y los indicios decomisados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La fiscalía estatal reiteró que continuará con las investigaciones en colaboración con el gabinete federal para desmantelar por completo las operaciones de esta célula delictiva en el estado.