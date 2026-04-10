¿Vigilancia en la tumba de “El Mencho”? Así está Zapopan a más de un mes de su muerte

Luego de versiones que señalaban presuntas actividades sospechosas en el panteón donde se ubica la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, autoridades de Jalisco salieron a aclarar la situación: no hay evidencia de conductas delictivas en el lugar.

El sitio, ubicado en Zapopan, había generado especulación por supuesta presencia de “halcones” o personas vigilando la zona, pero hasta ahora no existe ningún reporte oficial que respalde estas versiones.

¿Hay vigilancia ilegal en la tumba de “El Mencho”?

Durante una rueda de prensa, el coordinador estratégico de seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, explicó que tras consultar con autoridades municipales, no se ha detectado ninguna actividad irregular.

Según detalló, ni la policía estatal ni la comisaría de Zapopan tienen reportes sobre personas realizando labores de vigilancia o acciones ilícitas en el panteón.

Además, aclaró que la vigilancia del exterior del lugar corresponde al municipio, mientras que el interior es considerado propiedad privada, por lo que cualquier intervención depende de la existencia de un delito en flagrancia o de una denuncia formal.

¿Qué pasa realmente en el panteón de Zapopan?

De acuerdo con las autoridades, las actividades que se han observado en el lugar son normales: personas que acuden a visitar la tumba, dejan flores, toman fotografías y se retiran. Lo que es una realidad es que el turismo en Zapopan ha incrementado a raíz de que llegan a visitar la tumba de "El Mencho".

Hasta ahora, ni la administración del panteón ni las corporaciones de seguridad han recibido denuncias relacionadas con hechos delictivos en la zona.

Esto significa que, al menos de momento, no hay elementos que justifiquen la implementación de un operativo especial en el sitio.

La polémica surge por la relevancia del personaje. Nemesio Oseguera Cervantes fue identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más conocidas en el país.

Su muerte, ocurrida el 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, generó una fuerte atención mediática y disturbios en la región.

A partir de ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre posibles movimientos inusuales en torno a su tumba, lo que llevó a las autoridades a pronunciarse.

¿Qué dicen las autoridades sobre posibles operativos?

Autoridades aseguran que si existiera alguna actividad delictiva, cualquier corporación podría intervenir de inmediato. Sin embargo, hasta ahora no hay reportes que indiquen la necesidad de reforzar la seguridad en el panteón.

Incluso, se destacó que para que las fiscalías actúen, es necesario contar con denuncias formales o evidencias claras de un delito, lo cual no ha ocurrido en este caso.

Por ahora, la vigilancia en la zona se mantiene dentro de lo habitual, sin operativos extraordinarios ni despliegues especiales. Las autoridades reiteran que el lugar no representa un foco rojo en materia de seguridad y que las actividades registradas están dentro de lo permitido.

Aun así, el tema sigue generando interés, sobre todo por el contexto y el impacto que tuvo la figura de “El Mencho” en el país.

