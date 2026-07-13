Riña a balazos deja una niña de 10 años y un adolescente heridos en Nuevo León; hay 3 detenidos

Una riña entre vecinos terminó en un ataque a balazos que dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas una niña de 10 años y un adolescente de 14, en Monterrey, Nuevo León.

Todo comenzó como una pelea entre dos mujeres, hasta que vecinos realizaron disparos de arma de fuego, según dieron a conocer medios locales.

Los hechos ocurrieron en la colonia Constituyentes del 57, donde habitantes reportaron varios disparos de fuego. Tras el ataque, las autoridades lograron detener a tres hombres señalados como presuntos responsables.

Riña termina en balacera en Monterrey

La pelea fue reportado alrededor de las 4:50 del sábado 11 de julio, en el cruce de las calles Arroyo Santa Fe y Leopoldo González, en la colonia Constituyentes del 57.

De acuerdo con versiones, dos mujeres de la zona discutían entre sí. Sin embargo, la pelea fue subiendo de tono conforme más personas se involucraron en el enfrentamiento.

Fue en ese momento cuando, presuntamente, algunos hombres sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar. De manera extraoficial se informó que en el lugar se escucharon al menos cuatro detonaciones, lo que provocó el pánico.

Reportan 2 menores lesionados en Monterrey

El saldo del enfrentamiento fue de tres personas heridas, dos de ellas menores de edad. Entre ella, una niña de 10 años recibió un impacto de bala en una pierna, mientras que un adolescente de 14 años resultó lesionado en el talón.

Además, un hombre identificado como José, de 32 años, sufrió una herida de bala en el tórax, aunque otra versión de los primeros reportes señala que el disparo fue en un costado del cuerpo.

Los tres lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. En un principio, elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio tras el reporte de emergencia; sin embargo, al llegar, las víctimas ya habían sido llevadas por sus propios familiares a diferentes unidades médicas.

Detienen a tres presuntos responsables tras los disparos

Luego del ataque, policías realizaron un operativo en la zona que permitió la detención de tres hombres, quienes son señalados como presuntos responsables de haber realizado los disparos durante la riña.

Mientras se desarrollaban las primeras investigaciones, policías estatales acordonaron el área para preservar la escena y recabar evidencias que ayuden a esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de cada uno de los detenidos.

