Debanhi Escobar: Estamos cerca de sus feminicidas, aseguran sus padres

A un año de la muerte de Debanhi Escobar, la joven que desapareció en Escobedo, Nuevo León y que 13 días después fue hallada en una cisterna del Motel Nueva Castilla en Nuevo León, sus padres advirtieron que están cerca de los feminicidas de su hija y que pronto darán a conocer detalles de la investigación ya que se han podido demostrar las atrocidades que se cometieron en elc caso.

Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, padres de la joven pidieron al gobierno mexicano que no se olvide del caso y que hagan justicia por la muerte de su única hija, ya que vivieron 13 días de agonía, desde su desaparición y hasta en las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo.

Al hacer un recuento de lo ocurrido durante los 13 días desde la desaparición de Debanhi Escobar, recordaron que ha sido un año de persecución, amenazas: “un año buscando justicia y encarando las burlas por parte de fiscalía del estado”.

Videos muestran a #DebanhiEscobar al interior del motel Nueva Castilla, cuando se dirige al área de albercas, lugar donde sería encontrada sin vida.



Durante las #investigaciones, el chofer del taxi de plataforma fue señalado de haberla abandonado en la carretera.



Aquí sus… pic.twitter.com/m3otY9S1Db — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2023

En un video difundido en sus redes sociales, los padres de Debanhi recordaron que se sienten “muertos en vida” pues no han encontrado ni la justica ni la paz, por lo que se dirigieron a diversos funcionarios del gobierno federal para pedirles que se llegue a las últimas consecuencias de la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Queremos hablarles sobre el feminicidio, que es la forma más extrema de violencia de género como lo que le pasó a nuestra hija... Empatizamos con todas aquellas familias que están pasando por un duelo similar al nuestro, a ustedes queremos decirles que no se rindan, que busquen la justicia y que no se conformen con explicaciones sin sentido que les dan para callarlos por parte de las fiscalías locales”, empezaron los padres.

La pareja neolonesa consideró que “lo que le sucedió a nuestra hija es una falta de respeto en su memoria, la manera en la que la encontramos, la agonía de sus últimos días de vida y la falta de los presuntos culpables denotan la deficiencia de las fiscalías para garantizar el derecho primordial a la justicia, así como el encubrimiento y la colaboración con los responsables del feminicidio”.

Señalaron que su causa, en ocasiones, es motivo de odio y burla hacia su familia, pero a pesar de ello, seguirán buscando la verdad y la justicia; “sabemos que existe gente mala y sin sentimientos que realizan este tipo de atrocidades pero nosotros sí vamos a cuidar su memoria, no permitiremos que se olvide una brutalidad cómo está y cuando llegue el momento contaremos toda la verdad para que casos similares se investiguen nuevamente y ninguna víctima sea engañada por parte de las fiscalías locales”.

A unos días de que se cumpla un año del hallazgo del cuerpo de #DebanhiEscobar, hay más incógnitas que certezas.



Al momento, la carpeta de investigación registra 88 dictámenes, 140 intervenciones periciales, 341 estudios periciales y análisis de 3 mil horas de videograbaciones,… pic.twitter.com/6GqqqNgvu8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

Cerca de los feminicidas de Debanhi Escobar

Fue la madre de la joven de 18 años quien reveló algunos avances sobre la investigación a cargo de la FGR y aunque fue en términos muy generales advirtió que están cerca de los feminicidas de Debanhi Escobar.

“A los que están coludidos con la muerte de mi hija les decimos que estamos cerca de ustedes, lo que le hicieron a Debanhi y la manera en la que nos la entregaron no fue humana y van a pagar por eso, la justicia llegará a ustedes y la suerte no les alcanzará, entonces seguirán siendo perseguidos hasta que el mundo los conozca por sus atrocidades”, dijo Dolores Bazaldúa.

Mario Escobar, padre de la víctima recordó cómo ha sido este año para él y su familia: “Se cumple un año del hallazgo del cuerpo sin vida de nuestra hija, un año en que la fiscalía local sólo le ha garantizado sus derechos a los feminicidas que cometen esta atrocidad, un año de injusticia, de reuniones inconclusas, de burlas de presión social, de visitas a entidades gubernamentales para empezar a trabajar.

“Un año conociendo servidores públicos que no han encontrado la verdad y que violentan nuestros derechos como ciudadanos y victimas indirectas y un año sin nuestra hija Debanhi. También ha sido un año de persecución, cateos, entrevistas, amenazas, un año persiguiendo la justicia y encarando las burlas de lo sucedido y de las mismas autoridades fiscales locales”

Recuento del caso Debanhi Escobar

Los padresde la joven hicieron un breve recuento de lo ocurrido en el último año, tras su desaparición luego de asistir a una fiesta con sus amigas en una quinta en el municipio de Escobedo en Nuevo León.

Desaparición: 9 de abril del 2022.



Búsqueda: Fueron 13 días de martirio.



Hallazgo: El 21 de abril plantan a Debanhi en el motel.



Autopsia: Dos autopsias por la negligencia del Semefo de Nuevo León.



Fiscalía de Nuevo León: Juntas que no llevaron a nada, solo a tratar de cerrar el caso con mentiras y engaños.



Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: Participando en la investigación.



Reunión con el Presidente: Comprometiéndose a buscar la verdad.



Atracción de la CEAV federal: Coadyuvando desde el 21 d abril de 2022.



Cateos: Cuatro cateos en el motel Nueva Castilla y después de eso plantan a Debanhi.



Exhumación: Sale Debanhi a decir la verdad para exhibir el trabajo d la Fiscalía local de Nuevo León.



Necropsia: Tres necropsias y se certifica una verdad legal que todo mundo sabíamos pero teníamos que hacerla de manera científica, técnica y objetiva.



Atracción de la FGR: Una decisión en conjunto debido a que no existían garantías por parte dela Fiscalía de NL

Ante ello, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Gertz Manero titular de la FGR, Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en Derechos Humanos, Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a Roberto Rafael Campa, subsecretario de Derechos Humanos, a Samuel García, gobernador de Nuevo León y otras autoridades, “ayúdenos a encontrar la verdad por la memoria de nuestra hija así como por las mujeres asesinadas que no se les ha hecho justicia”.

Aseguraron que “no pararemos hasta que nuestro corazón encuentre consuelo en la justicia porque sin lluvia no hay flores y sin justicia no hay paz”.