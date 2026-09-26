¡El agua llega a la cintura! Declaran estado de desastre en Bangkok tras 48 horas de lluvias

Casi 48 horas de intensas lluvias en Bangkok provocaron que las autoridades de Tailandia declararán estado de desastre.

Las constantes precipitaciones de los últimos dos días ocasionaron severas inundaciones en varias zonas de la ciudad, principalmente en zonas residenciales y avenidas.

Inundaciones en Bangkok

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, pidió a los habitantes permanecer en sus hogares ante los riesgos que representan las inundaciones.

En algunas zonas, el nivel del agua alcanzó la cintura de las personas, además, varios vehículos quedaron sumergidos y los ocupantes tuvieron que caminar entre las corrientes que se formaron.

JUST IN: Bangkok, Thailand declares state of disaster in all 50 of the city's districts amid severe flooding. pic.twitter.com/Q2r46FKcVH — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 26, 2026

Ante la emergencia, el Ejército instaló refugios, mientras que la Administración Metropolitana de Bangkok habilitó escuelas para recibir temporalmente a las personas afectadas y los equipos de emergencia trasladaron a decenas de damnificados a hospitales.

Aunque las inundaciones comenzaron a bajar gracias a la activación de las llamadas estaciones de bombeo, las autoridades advirtieron que el drenaje podría tardar entre dos y tres días en volver a funcionar siempre y cuando no se registren nuevas precipitaciones. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticipan más lluvias durante todo el fin de semana.

Emergencia en otras regiones de Tailandia

La contingencia también alcanzó otras regiones de Tailandia, donde se reportaron inundaciones en 21 provincias y al menos una persona perdió la vida, razón por la que el primer ministro, Anutin Charnvirakul, acortó su visita de trabajo a Londres para regresar al país.

No es la primera vez que la ciudad de Bangkok enfrenta dificultades durante la temporada de lluvias debido a su ubicación sobre antiguos terrenos pantanosos y a que se encuentra aproximadamente a 1.5 metros sobre el nivel del mar.

BREAKING | Thailand: All 50 districts of Bangkok have been declared disaster areas as heavy rain causes widespread flooding, traffic disruptions and waterlogging across the capital.



The Thai Meteorological Department warns of continued heavy to very heavy rain in Bangkok, with… pic.twitter.com/kzm28E3RK2 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 26, 2026

De hecho, el mes de septiembre suele ser uno de los meses más lluviosos, aunque las precipitaciones recientes superaron por mucho la intensidad de otros años.

Hasta el último reporte de las autoridades de Tailandia, había cerca de 980 personas alojadas en los refugios temporales, mientras que 36 permanecen en hospitales.

