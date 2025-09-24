Un trágico accidente urbano sorprendió a Bangkok, capital de Tailandia, durante la mañana de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025. Una sección de la Samsen Road, que pasa por el distrito de Dusit y frente al Hospital Vajira, colapsó repentinamente, provocando un gran socavón, de unos 50 metros de profundidad.

Por increíble que parezca, las autoridades locales no han reportado reportaron muertos ni heridos, a pesar de que el hundimiento causó daños severos a infraestructuras básicas, además de que obligó a evacuar viviendas y edificios oficiales. De hecho, más de 31 calles de la capital tailandesa, se quedaron sin suministro de agua potable, informó la Metropolitan Waterworks Authority.

Impactante socavón en Tailandia: carretera se desploma frente a hospital y obliga a evacuar



|Chalinee Thirasupa

¿Qué causó el socavón en Samsen Road de Bangkok?

Chadchart Sittipunt, gobernador de Bangkok, explicó que el hundimiento se debió a una filtración masiva de tierra hacia los túneles en construcción de la nueva estación Vajira del MRT. Cuando el techo de la estación cedió, toneladas de tierra se deslizaron al interior, debilitando el suelo y provocando el enorme socavón.

El incidente arrastró con dos postes eléctricos, además de un camión de construcción que bloqueaba el acceso a civiles. Se confirmó que la comisaría de Samsen sufrió daños en su cimentación, lo que obligó a evacuar tanto a policías como a residentes de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Socavones más impactantes registrados en el mundo

¿Qué medidas tomó el gobierno ante Socavón en Tailandia?

El primer ministro Anutin Charnvirakul ordenó una investigación urgente con el apoyo de ingenieros y universidades para determinar responsabilidades; además, suspendió de inmediato la construcción de la línea del metro en esa zona.

Mientras tanto, el Hospital Vajira suspendió sus servicios ambulatorios por dos días, afectando a 3 mil 500 pacientes que deberán ser reprogramados.

👀 LOOK



MASSIVE sinkhole opens up in front of the entrance to Vajira Hospital in Bangkok, Thailand.



It just keeps collapsing 😱 pic.twitter.com/z3Cq1xwQIm — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 24, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Video: Socavón se traga un auto en la India

Socavón en Tailandia: Consecuencias en la movilidad de Bangkok

Este enorme agujero generó una congestión severa en Samsen Road y en los alrededores del puente Krung Thon, con filas de automóviles de varios kilómetros. Autoridades de tránsito cerraron la vía desde el cruce Vajira hasta Sanghi, además de que desplegaron cuadrillas de emergencia para estabilizar el área.

🔧 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐩𝐬𝐞 𝐚𝐭 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐛𝐮𝐫𝐢



Late Sunday night, steel panels collapsed during the construction of a water tank at a Metropolitan Waterworks Authority (MWA) site in Minburi, Bangkok. The… pic.twitter.com/miBYXmUQsO — Bangkok Community Help Foundation 🇹🇭 (@BKK_community) July 6, 2025

El caso ha generado gran preocupación en Tailandia no solo por el riesgo de nuevos hundimientos, sino también por el impacto que tendrá en el proyecto de transporte público más importante de la capital; ¿crees que este desastre hará que Bangkok replantee sus proyectos de infraestructura subterránea?

¡Sigue imparable el MEGA SOCAVÓN de Puebla!

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se los tragó la tierra! VIDEO del momento en que madre e hijo caen en un socavón en Rumania

¿Qué es un socavón?

Un socavón es un hundimiento o repentino colapso de la superficie del suelo causado por la pérdida de soporte en el subsuelo, donde se forma una oquedad o un espacio vacío. Los socavones pueden variar en tamaño, desde pequeños hoyos hasta enormes agujeros que afectan carreteras, edificios o terrenos enteros.