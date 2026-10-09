IMPACTANTES VIDEOS: Declaran zona de desastre en Chile tras brutal aluvión; hay lesionados y damnificados

Las intensas lluvias que afectan a Chile provocaron una emergencia en Las Condes, Santiago, donde un aluvión invadió calles, dañó viviendas y dejó vehículos atrapados.

Ante la magnitud de los daños y la necesidad de movilizar recursos para atender a la población, el presidente José Antonio Kast anunció la declaración de zona de catástrofe en el sector.

Declaran zona de desastre en Las Condes

José Antonio Kast, presidente de Chile, declaró zona de desastre después de una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

Afectaciones en Chile por el aluvión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó que algunas personas quedaron atrapadas en automóviles, unidades de transporte público y escuelas.

Hasta el momento se reportan al menos 6 lesionados, además de decenas de damnificados por la corriente de agua, lodo, piedras, ramas y escombros.

¡Ríos de lodo arrasan las calles de Chile! Un fuerte aluvión golpeó Las Condes, en Santiago: agua, barro y piedras arrastraron vehículos e inundaron viviendas y vialidades. Se habla de varias víctimas y hay Alerta Roja en 10 comunas. El presidente José Antonio Kast declaró a Las Condes zona de catástrofe. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió a los habitantes permanecer en sus hogares mientras los equipos de emergencia se trasladaban al lugar.

“Vecinos, vamos en camino al lugar del aluvión con carabineros, GOPE y bomberos. Por favor no salgan de su casa si no es necesario. Estamos en camino a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Insisto: no salgan de sus casas”, señaló en sus redes sociales.

La intensidad de las lluvias también provocó la activación y el desbordamiento de quebradas, por lo que las autoridades decretaron alerta roja por remoción en masa en diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

