Los 59 millones de litros de huachicol que ahora están bajo la lupa

La FGR aseguró más de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato, en un operativo derivado de una investigación que comenzó el 3 de julio, tras la detención de una persona que descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz. En el cateo también fueron asegurados tanques, unidades de carga, contenedores y documentación. La Fiscalía todavía investiga la procedencia y trazabilidad del combustible.

El caso quedó bajo mayor escrutinio luego de que Gas Natural del Noroeste, empresa que opera la terminal, aseguró que cuenta con permisos vigentes y que el combustible almacenado pertenece a sus clientes, por lo que puso documentación a disposición de las autoridades. La empresa sostiene que la operación de la terminal es lícita, mientras la investigación federal continúa para determinar el origen y la legalidad del producto.