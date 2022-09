Decomiso de cerveza desata protesta en Santa María Xadani, Oaxaca

En Oaxaca, un decomiso de cerveza por parte de la síndica municipal de Santa María Xadani desató la molestia de habitantes, quienes tomaron de manera violenta el palacio municipal ante la negativa para que devolvieran sus productos.

Los manifestantes argumentaron que el ayuntamiento había firmado un acuerdo de exclusividad con una marca por lo que decomisaron cerveza de empresas diferentes.

“Entonces yo dije, yo lo voy a dejar aparte, vine a buscar de la mejor manera que nos entregaran el producto sin ningún problema, no me lo quisieron devolver, a quien yo lleve no importa, no lo iban a devolver”, explicó Diana López, una de las comerciantes.

Decomiso de cerveza desata furia de comerciantes en Oaxaca

Al interior quedaron el alcalde Óscar Guerra, su esposa la directora del DIF y algunos regidores.

En la explanada los inconformes quemaron llantas, así como papeles en los accesos de este palacio, piden los dejen trabajar.

“Estamos comprándolo por fuera para poder buscar el sustento de nuestra familia y es nuestro dinero, no dinero del pueblo, no es dinero de ellos, es nuestro dinero”, agregó Diana López.

Llegan a controlar desmanes en palacio municipal

Al lugar llegó la Guardia Nacional y policía estatal, quienes pidieron la intervención de Bomberos Juchitán, para sofocar los pequeños incendios, al llegar, fueron recibidos con piedras y palos.

“Al momento de entrar, pues que, cual fue la sorpresa, se nos vienen como 30, 40 personas civiles con piedras en la mano y es donde fuimos ya agredidos, de inmediato aceleré la pipa”, narró Daniel Morán, bombero de Juchitán.

Uno de los elementos resultó lesionado.

“Pero mi compañero, un bombero, venía en la parte posterior de la pipa y fue el que recibió toda la agresión con piedras, pues ya te imaginarás”, detalló Daniel.

Por fortuna al momento de la agresión portaba su equipo de protección personal, algunas contusiones leves, el saldo de este incidente.

Después de varias horas retenidos y la firma de una minuta de acuerdos, los manifestantes desalojaron el palacio municipal, el alcalde y sus regidores, fueron liberados.