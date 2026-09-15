¿Huachihuevo? Decomisan 14 mil huevos pirata en Durango; así los identificaron

Las autoridades de Durango decomisaron más de 14 mil piezas de huevo, identificadas como “huevos pirata”, en el Mercado de Abastos El Refugio, en la capital del estado.

Las razones de la Coprised para asegurar 14 mil piezas de huevo

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) informó que el operativo ocurrió porque las cajas en las que se comercializaban no contaban con la fecha de caducidad establecida por la normativa sanitaria.

¿Qué es el huevo pirata y por qué lo decomisaron en Durango?

El término “huevo pirata” no significa que el producto sea artificial, sino que se refiere a mercancía sin procedencia, etiquetado o condiciones sanitarias documentadas. En este caso, el huevo contaba con documentación básica sobre su granja de origen, pero las cajas no contaban con la fecha de caducidad impresa conforme a las normas de sanidad.

Saúl Fernández Saracho, titular de la Coprised, explicó que el producto fue asegurado y posteriormente destruido. Agregó que muchas veces estos productos no presentan documentación clara sobre dónde fueron comprados o de qué granja provienen, lo cual genera sospechas para las autoridades.

Fernández Saracho indicó que el caso permanece bajo revisión del área jurídica para determinar si corresponde alguna sanción económica al establecimiento o responsable del producto.

Alerta en mercados: cómo evitar la compra de alimento adulterado o caducado

Comerciantes recalcaron que, por esta situación, la ciudadanía ha presentado más desconfianza al comprar huevo blanco en los mercados de la ciudad.

Adriana Miranda, empresaria del giro de carnicerías de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, mencionó que es importante adquirir este alimento en negocios establecidos.