Delfina Gómez buscará por segunda ocasión ser gobernadora del Edomex

Tras presentar tres encuestas en las que la actual Secretaria de Educación, Delfina Gómez gana en preferencia electorales y con ello se convertirá en candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México (Edomex), el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, defendió este método para elegir candidatos

“Para aquellos que tiene d desconfianza de las encuestas ahí esta la prueba de que hacemos las cosas bien y con transparencia” refrendó Mario Delgado.

De acuerdo con la encuesta realizada por la Comisión de Encuestas de Morena, Delfina Gómez tiene una intención de voto del 31.1 por ciento; Higinio Martínez, 14.9 por ciento; Luis Fernando Vilchis, 14.6 por ciento; y Horacio Duarte, 9.6 por ciento.

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez consideró que su triunfo en encuestas de Morena que le abren la puerta a convertirse en candidata de Morena a gubernatura de Estado de México abre una oportunidad de cambio en ese estado.

“la recibo con el corazón y una lucha día a día y me siento muy orgullosa (...) es la gran oportunidad de los mexiquense para poder cambiar y refrendó ese compromiso estoy muy emocionada no me salen las palabras de tanta emoción”.