Dengue serotipo 2 en Chiapas: lo que debes saber sobre la variante más peligrosa

Tras reportarse en Chiapas la presencia de dengue serotipo 2, conocido como DENV-2, las alertas epidemiológicas se han encendido en la entidad, ya que se trata de una de las variantes más peligrosas que transmiten los mosquitos infectados.

¿Qué es el dengue serotipo 2?

El DENV-2 es una de las variantes del virus del dengue; enfermedad que se transmite principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

De estos existen cuatro serotipos principales: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, por lo cualquier persona puede estar en riesgo de infectarse de algunas de estas variantes.

Reportes médicos indican que la variante serotipo 2 se relaciona con casos de mayor gravedad. En especial, si una persona que ya tuvo dengue vuelve a infectarse con un serotipo diferente.

¿Cuáles son los síntomas del dengue serotipo 2?

Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado, entre las principales molestias se encuentran:



Fiebre alta

Dolor de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Molestias articulares

Cansancio

Náuseas

Vómitos y sarpullido.

El momento más delicado puede aparecer cuando la fiebre comienza a disminuir, ya que es posible que surjan complicaciones. Por ello, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

¿Cómo prevenir el dengue serotipo 2 en casa?

La prevención del DENV-2 es la misma que para los demás serotipos: evitar las picaduras y eliminar los lugares donde el mosquito puede reproducirse.

En casa es importante retirar botellas, latas, llantas, cubetas y cualquier objeto donde se pueda estancar el agua.

Se recomienda mantener patios limpios, evitar la acumulación de basura y utilizar repelente siguiendo las indicaciones del producto. La ropa de manga larga y los mosquiteros en puertas y ventanas también pueden reducir el contacto con los mosquitos.

