¿Suben los contagios de dengue en México? Estados con más casos, síntomas y cómo cuidarte
La Secretaría de Salud reportó casi 500 casos más de dengue en México en las últimas dos semanas; conoce los estados afectados y síntomas para ir al médico.
El dengue en México sigue con un aumento exponencial de casos, informó la Secretaría de Salud a través de sus informes epidemiológicos de la semana 28 y 29, donde registraron 493 casos más, concentrados en:
- Tabasco
- Sonora
- Baja California
Asimismo, se contabilizaron siete muertes en lo que va del 2026, lo que orilló a mantener la vigilancia ante la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, presente en Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cuántos casos de dengue hay en México?
Según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la semana 29 del 2026, México enfrenta más de 3 mil 400 casos confirmados de dengue entre sus distintas clasificaciones clínicas, confirmando que las personas que habitan los climas cálidos y de alta humedad son los más afectados.
Durante la temporada de lluvia, los mosquitos aumentan su número por la acumulación de agua, por ello las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para —en primer lugar— atender las recomendaciones para acabar con su propagación e identificar síntomas a tiempo, ya que, en lo que va del año el dengue acumuló las siguientes cifras en México:
- Dengue no grave: 1,555 casos confirmados
- Dengue con signos de alarma: 1,801 casos confirmados
- Dengue grave: 138 casos confirmados
¿Cuáles son los signos de alarma del dengue?
La Secretaría de Salud enfatizó reconocer las señales permite recibir atención médica inmediata y prevenir complicaciones; acude si tienes los siguientes malestares:
- Dolor abdominal intenso y continuo
- Vómito persistente o en poso de café (con restos de sangre)
- Sangrado de mucosas en nariz o encías
- Somnolencia, confusión o irritabilidad
- Acumulación de líquidos e hinchazón
- Decaimiento o fatiga extrema
Cabe destacar, que estos signos suelen manifestarte entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito, y su signo principal es fiebre alta y repentina, la cuál está acompañada de:
- Dolor de cabeza intenso y molestia detrás de los ojos
- Dolores musculares y articulares
- Náuseas o pérdida del apetito
- Sarpullido o erupciones en la piel
¿Cómo eliminar el mosquito en casa?
Para reducir al mosquito Aedes aegypti, las autoridades recomiendan mantener la estrategia de "patio limpio", que consiste en:
- Lavar, tapar, voltear y tirar la agua de baldes, llantas, cubetas y floreros
- Instalar mosquiteros en puertas y ventanas, y colocar pabellones en camas
- Aplicar repelente en piel expuesta y vestir ropa de manga larga
Pon en práctica los 5 pasos de prevención para mantener un #HogarSinMosquitos. 🏠🦟— SALUD México (@SSalud_mx) August 3, 2026
Mantén a raya de tu familia enfermedades como el #dengue, con pequeñas acciones cuidamos a quienes más nos importan. 🩺
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