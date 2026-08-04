¿Suben los contagios de dengue en México? Estados con más casos, síntomas y cómo cuidarte

El dengue en México sigue con un aumento exponencial de casos, informó la Secretaría de Salud a través de sus informes epidemiológicos de la semana 28 y 29, donde registraron 493 casos más, concentrados en:



Tabasco

Sonora

Baja California

Asimismo, se contabilizaron siete muertes en lo que va del 2026, lo que orilló a mantener la vigilancia ante la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, presente en Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cuántos casos de dengue hay en México?

Según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la semana 29 del 2026, México enfrenta más de 3 mil 400 casos confirmados de dengue entre sus distintas clasificaciones clínicas, confirmando que las personas que habitan los climas cálidos y de alta humedad son los más afectados.

Durante la temporada de lluvia, los mosquitos aumentan su número por la acumulación de agua, por ello las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para —en primer lugar— atender las recomendaciones para acabar con su propagación e identificar síntomas a tiempo, ya que, en lo que va del año el dengue acumuló las siguientes cifras en México:



Dengue no grave: 1,555 casos confirmados

Dengue con signos de alarma: 1,801 casos confirmados

Dengue grave: 138 casos confirmados

¿Cuáles son los signos de alarma del dengue?

La Secretaría de Salud enfatizó reconocer las señales permite recibir atención médica inmediata y prevenir complicaciones; acude si tienes los siguientes malestares:



Dolor abdominal intenso y continuo

Vómito persistente o en poso de café (con restos de sangre)

Sangrado de mucosas en nariz o encías

Somnolencia, confusión o irritabilidad

Acumulación de líquidos e hinchazón

Decaimiento o fatiga extrema

Cabe destacar, que estos signos suelen manifestarte entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito, y su signo principal es fiebre alta y repentina, la cuál está acompañada de:



Dolor de cabeza intenso y molestia detrás de los ojos

Dolores musculares y articulares

Náuseas o pérdida del apetito

Sarpullido o erupciones en la piel

¿Cómo eliminar el mosquito en casa?

Para reducir al mosquito Aedes aegypti, las autoridades recomiendan mantener la estrategia de "patio limpio", que consiste en:



Lavar, tapar, voltear y tirar la agua de baldes, llantas, cubetas y floreros

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas, y colocar pabellones en camas

Aplicar repelente en piel expuesta y vestir ropa de manga larga