Tragedia de Navidad en Egipto: Derrumbe de edificio deja 8 muertos en zona densamente poblada

Una auténtica tragedia volvió a golpear a Egipto. El derrumbe de un edificio residencial de cinco pisos en la provincia de Giza, al sur de El Cairo, dejó un saldo de al menos ocho muertos, luego de que equipos de rescate recuperaran el cuerpo de la última persona reportada como desaparecida, informaron medios estatales.

De acuerdo con el portal oficial Ahram Online, el derrumbe ocurrió la noche del martes en el barrio de Imbaba, una de las zonas más pobladas de Giza, lo que elevó el riesgo para los habitantes del área.

📌 Mısır'ın Giza vilayetine bağlı İmbaba kentinde beş katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti pic.twitter.com/MWi6mogQnY — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 26, 2025

Tragedia en Egipto: ¿qué ocurrió en el barrio de Imbaba?

El edificio colapsó de manera repentina, provocando daños estructurales en varias construcciones aledañas, las cuales fueron evacuadas de manera preventiva, para evitar una mayor tragedia y mientras se efectuaron las evaluaciones de seguridad.

Vecinos relataron escenas de caos y pánico, mientras los equipos de emergencia respondieron al lugar del siniestro para rescatar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros. Sin embargo, con el paso de las horas, las esperanzas se desvanecieron.

Después de una intensa búsqueda, las autoridades confirmaron la localización de un último cuerpo, lo que elevó la cifra final de víctimas mortales a ocho personas.

#AMAY | Nine dead and 15 injured with rescue efforts over at Imbaba ruinshttps://t.co/WZNGzEKxcX pic.twitter.com/iLTZLkliyU — Egypt Independent (@EgyIndependent) December 26, 2025

Según informó el Gobierno de la provincia de Giza a través de su página oficial de Facebook, las labores de remoción de escombros se efectuaron de manera manual, debido a que la estrechez de la calle donde se ubicaba el edificio colapsado , por lo que no se pudo utilizar maquinaria pesada.

Esta condición complicó las labores de rescate, además de que prolongó las operaciones, que se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar nuevos colapsos.

¿Qué investigan las autoridades tras el derrumbe?

Las autoridades egipcias anunciaron la conformación de un comité técnico especializado en ingeniería, encargado de determinar las causas del derrumbe. Entre las principales líneas de investigación se analiza si el inmueble presentaba modificaciones no autorizadas, si violaba las normas de construcción, e incluso si tenía fallas estructurales previas.

Cabe decir que este colapso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las edificaciones antiguas en zonas urbanas saturadas de Egipto, donde incidentes similares se han repetido en los últimos años.