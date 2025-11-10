Desnudos tras las pirámides: turistas detenidos por polémicas fotos en Egipto

Lo que para algunos puede parecer una “hazaña” para redes sociales terminó con una detención en Egipto. Este domingo, tres turistas fueron arrestados por intentar tomarse fotos desnudos detrás de la Gran Pirámide de Guiza, también conocida como Keops, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo.

Una fuente de seguridad egipcia confirmó que los viajeros fueron detenidos por violar las leyes locales, ya que las autoridades consideran este tipo de actos una falta grave contra la moral pública y el patrimonio histórico del país.

Egipto tiene normas muy estrictas sobre la conducta de los visitantes en sus zonas arqueológicas, por lo que cualquier comportamiento considerado ofensivo puede derivar en multas, cárcel o incluso expulsión definitiva del país.

Arrestan a turistas que intentaban tomarse fotos desnudos en las Pirámides de Egipto|Pexels

No es la primera vez que turistas se desnudan frente a las pirámides de Egipto

Aunque este caso ha causado revuelo, no es la primera vez que viajeros intentan este tipo de acciones en las pirámides.

En 2018, un video se volvió viral al mostrar a una pareja escalando una de las pirámides de Guiza y posando desnudos en la cima. Las imágenes causaron indignación en Egipto y llevaron a un aumento en la vigilancia del sitio.

Antes de eso, en 2017, una modelo belga también fue detenida tras posar sin ropa en la explanada del mismo complejo arqueológico. Un par de años antes, en 2015, un joven alemán fue arrestado y expulsado del país de manera permanente por escalar hasta la cima de una de las pirámides para grabar un video.

Estos casos llevaron a las autoridades egipcias a reforzar la ley y endurecer las sanciones para quienes realicen actos considerados inmorales o irrespetuosos hacia su patrimonio cultural.

Las sanciones por “falta de respeto” al patrimonio egipcio

Desde 2020, la legislación egipcia establece que subir a una pirámide o realizar cualquier acto que atente contra la moral o la imagen del país puede castigarse con hasta un mes de prisión y multas de 10 mil libras egipcias (unos 5,400 pesos mexicanos).

El gobierno de Egipto busca proteger su patrimonio arqueológico y mantener el respeto por uno de los sitios más visitados y simbólicos del planeta. Por eso, los visitantes deben seguir las reglas y evitar acciones que puedan interpretarse como una falta grave.