¡Van 22 días!: Ernestina Godoy desacata a juez y niega atención a madres buscadoras

Han transcurrido 22 días de indolencia en los que Ernestina Godoy desacata a un juez y se niega a recibir a las madres buscadoras. A pesar de que un juez emitió un mandato judicial para recibir a 53 madres buscadoras y revisar sus carpetas de investigación en un plazo de 48 horas.

Ernestina Godoy y la FGR ignoraron la orden, priorizando su "Justicia Selectiva". Siendo así que la fiscal declaró que "desconocía el tema".

Aunado a ello, una de las madres buscadoras menciona que no se han pronunciado al respecto la FGR, y señala que Ernestina Godoy no está haciendo su trabajo. Reiteran, que no están desesperadas, y que en realidad no trabajan las autoridades para manejar la situación y a este país.

"Hace 22 días yo llegué aquí a las 5:30 a.m, desde aquí no me he retirado y no me voy a retirar. Voy a esperar a que la señora quiera trabajar, no sé si esté papaloteando". externa la madre buscadora.

22 días de indolencia: @ErnestinaGodoy_ desacata a un juez y se niega a recibir a madres buscadoras Pese a que un juez emitió un mandato judicial dando 48 horas para recibir a 53 madres buscadoras y revisar sus carpetas de investigación, Ernestina Godoy y la @FGRMexico ignoraron la orden poniendo de frente su #JusticiaSelectiva. Tras 22 días de plantón en la #CDMX, la fiscal declara que "desconoce el tema". @isidrocorro tiene el reporte para #HechosAM con @MLopezSanMartin. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Desde inicios de septiembre, diferentes colectivos de madres buscadoras se mantienen afuera de la FGR exigiendo atención a sus denuncias y planteando demandas relacionadas con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Los hechos más relevantes en esta lucha

Todo comenzó el 9 de septiembre mediante una resolución judicial donde la institución negó arbitrariamente el trámite, generando indignación en las familias y desencadenando un plantón en las afueras de sus instalaciones en la colonia Renacimiento de la Ciudad de México.

Días después, un juez federal ordenó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR recibir de inmediato las denuncias de 55 madres y familiares de personas desaparecidas.

Sobre esa línea, Ceci Flores expresó su solidaridad el 22 de septiembre mediante un video a través de X, donde pidió que las mujeres sean recibidas en las instalaciones de la Fiscalía.

Además, en el video, insistió en su cuestionamiento hacia Ernestina Godoy y preguntó qué impide que la fiscal salga a encontrarse directamente con las madres buscadoras.

Señora Presidenta, señora Fiscal:



Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones. No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos.



Ya es demasiado doloroso… pic.twitter.com/xeCTJmzmcp — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 22, 2026

¿Seguirán esperando las madres buscadoras?

Esta determinación marca un precedente histórico al ser la primera vez que la justicia federal interviene directamente para obligar a la FGR a atender a las víctimas de forma constitucional.

Aunque la suspensión provisional exige atención inmediata a los expedientes, el proceso legal continuará hasta su resolución el 16 de octubre durante la audiencia constitucional.

En resumen, la falta de empatía de la FGR ha sido evidente al preferir obedecer a un juez en lugar de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las madres buscadoras. A pesar de ello, se espera que exista una pronta resolución en vez de seguir ignorando este caso.