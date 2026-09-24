Juez obliga a la FGR a recibir denuncias de madres buscadoras tras negarse a atenderlas

¡Le doblan el brazo a la FGR! Un juez federal le ordenó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR recibir de inmediato las denuncias de 55 madres y familiares de personas desaparecidas. La resolución judicial ocurre luego de que el pasado 9 de septiembre la institución les negara arbitrariamente el trámite, provocando la indignación de las familias y detonando un plantón que lleva días a las afueras de sus instalaciones en la colonia Renacimiento de la Ciudad de México.

La medida cautelar fue otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México a través de un amparo. El mandato judicial le concede a la Fiscalía General de la República un plazo perentorio de apenas 48 horas para informar sobre las acciones concretas implementadas para dar cumplimiento a la suspensión provisional. Esta determinación sienta un antecedente histórico, al ser la primera vez que la justicia federal interviene de forma directa para obligar a la FGR a cumplir con su obligación constitucional básica de atender a las víctimas.

🚨 Rumbo a la @FGRMexico



Voy en camino a la Fiscalía para encontrarme con las madres buscadoras



Escucharemos sus demandas tras 12 días de plantón sin respuestas



La fiscal @ErnestinaGodoy_ no ha podido o no ha querido atenderlas...



📹@AztecaNoticias pic.twitter.com/XtEoZPSmcW — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 21, 2026

Semanas de desdén institucional que terminaron en amparo

La intervención de la autoridad judicial saca a la luz el calvario administrativo al que son sometidos los colectivos de búsqueda por parte de la dependencia federal. Antes de llegar al recurso de amparo, las 55 familias acumularon semanas de citatorios pospuestos, vueltas burocráticas y requerimientos de información que sistemáticamente fueron ignorados por el personal de la fiscalía especializada, demostrando la indolencia con la que se administra la crisis de desapariciones en México.

Aunque la suspensión provisional obliga a la FGR a dar atención inmediata a los expedientes, el proceso legal sigue su curso y se resolverá de fondo el próximo 16 de octubre durante la audiencia constitucional. Sin embargo, la resolución provisional deja al descubierto la falta de empatía del órgano procurador de justicia, que prefirió someterse al regaño de un juez antes que garantizar el derecho de acceso a la justicia a madres que buscan a sus hijos.