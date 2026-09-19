Tiene 16 años y desapareció en Jalisco: buscan a estudiante Alondra Rubí en Ixtlahuacán de los Membrillos

Una estudiante está desaparecida en Jalisco. Se trata de Alondra Rubí Santos Estrada, menor de 16 años de edad. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco publicó la ficha de búsqueda con los datos para encontrar a la menor de edad, de quien se ha perdido el rastro.

Esta semana se dio a conocer el caso de otra estudiante desaparecida en Jalisco llamada Karla Margarita Pérez Jiménez, quien fue encontrada sin vida tras ser vista por última vez el 14 de septiembre de 2026. Un hombre llamado Eduardo Isaac "N", fue detenido como presunto responsable por este caso.

Familiares y amigos dieron el último adiós a la estudiante de medicina Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, quien fue hallada sin vida en Zapopan, Jalisco, tras abordar un transporte de plataforma rumbo a su universidad.



Autoridades confirmaron la captura de Eduardo Isaac… pic.twitter.com/TlPMH0UHJM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 19, 2026

Esto se sabe de la desaparición de Alondra Rubí en Jalisco

Alondra Rubí Santos Estrada fue vista por última vez el 10 de septiembre de 2026 en la colonia Valle de los Sabinos 4 en Ixtlahuacán de los Membrillos, de acuerdo con la ficha de búsqueda oficial.

Como señas particulares tiene cicatrices en la rodilla derecha y en el brazo derecho por quemaduras. Su cabello es negro, lacio y largo.

Es de tez morena clara y complexión robusta. Mide 1.65 metros. Vestía una blusa color café, chamarra a cuadros del mismo color, pantalón de mezclilla negro, tenis blancos y una cadena dorada con un dije de doble corazón.

Escuela pide ayuda para encontrar a estudiante en Jalisco

La menor de 16 años es estudiante de la Preparatoria Regional de Ixtlahuacán de los Membrillos, la cual compartió en sus redes sociales la ficha de búsqueda de Alondra Rubí para pedir ayuda para encontrarla.

"Necesitamos de tu apoyo en la difusión y si tienen algún dato que nos pueda ayudar a encontrar a nuestra alumna", manifestó.

La Universidad de Guadalajara también se sumó a esta petición, aunque en la ficha que compartió, que también fue emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, indica que la estudiante desapareció el 7 de septiembre.

"Solicitamos su valioso apoyo para localizar a Alondra Rubí Santos Estrada, fue vista por última vez el 7 de septiembre, en Ixtlahuacán de los Membrillos", escribió en su cuenta de Facebook.