“Venía por mi hermana, pero no como hubiera querido": Hallan sin vida a estudiante de medicina desaparecida en Jalisco

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina desaparecida en Jalisco, fue encontrada sin vida tras ser vista por última vez el 14 de septiembre de 2026.

La joven de 22 años era originaria de Irapuato, Guanajuato, de donde salió para estudiar con el sueño de ser doctora, de acuerdo con la infoirmación preliminar que circuló en redes sociales.

Confirman muerte de Karla Margarita tras estar desaparecida

Carlos, hermano de Karla Margarita, dufundió el boletín que emitió la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco para dar con el paradero de la joven.

Sin embargo, más tarde el hombre escribió un mensaje en el que expresó: "Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido".

Circuló una versión que la estudiante vestía bata blanca, uniforme color azul, lentes oscuros y se le vio por última vez en la zona de la Universidad Cuauhtémoc en Zapopan, pero en la ficha de búsqueda oficial no se mencionó esta información.

La Universidad Cuauhtémoc Guadalajara UCG compartió sus condolencias por la muerte de la estudiante y en un mensaje manifestó:

"Hoy, como comunidad universitaria, nos unimos con profundo respeto y solidaridad al dolor de la familia, amigos, compañeros y seres queridos de nuestra alumna Karla Margarita Pérez Jiménez. Su recuerdo permanecerá entre nosotros por sus sueños, su vocación y el camino que comenzó a construir en la Medicina.

"Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor, haciendo extensivas nuestras condolencias y nuestro cariño a quienes tuvieron la dicha de compartir con ella. Que su memoria permanezca siempre entre nosotros. Descanse en paz, Karla".

Hermano de Karla Margarita comparte mensaje tras muerte de estudiante

Carlos Pérez publicó un mensaje en el que externó su agradecimiento a las personas que ayudaron en la búsqueda de su hermana al compartir su ficha y externar el apoyo a su familia en los días en que no se supo nada de ella.

"Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

"Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días. Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

"Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más. Gracias a todas y todos los que estuvieron con nosotros. Gracias por no dejarnos solos", escribió en Facebook.