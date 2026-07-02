“Te encontramos, pero no como esperábamos": el último adiós a Fátima Ozoara, enfermera desaparecida en CDMX

Este miércoles 1 de julio de 2026, la familia de Fátima Ozoara Cid Vázquez, enfermera en la Ciudad de México (CDMX) desaparecida y hallada sin vida, le dio el último adiós luego de más de una semana de buscarla.

Fue el 21 de junio cuando la joven de 20 años fue vista por última vez al salir de trabajar en la alcaldía Álvador Obregón, al poniente de la capital, pero no regresó a casa y hoy fue sepultada por sus seres queridos.

#URGENTE | Trágico desenlace en la #CDMX



Esta mañana se confirmó el hallazgo sin vida de Fátima, la enfermera de 20 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 21 de junio tras salir de su guardia en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón.



Apenas ayer, familiares,… pic.twitter.com/8zrDVoXcpD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Dan último adiós a Fátima Ozoara, enfermera desaparecida en CDMX

Luego de más de una semana de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 29 de junio en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México.

Este día, su familia y amigos, la sepultaron. Su caso se encuentra en investigación todavía, pero desde antes de que fuera localizada, señalaron que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX les ocultó información importante para encontrarla.

Aunque las autoridades emitieron su ficha de búsqueda para encontrarla, días después la encontraron sin vida y un presunto implicado fue detenido identificado como Joel Ricardo “N”.

"Nos encontramos rotos, tenemos coraje e impotencia ante lo injusto que ha sido todo lo que pasó y la manera en la que se encontró y se llevó el proceso del reconocimiento del cuerpo fue indignante como si no hubiera suficiente a lo largo de la semana", compartió a Azteca Noticias una familiar de Fátima.

Buscan a Fátima Ozoara Cid Vázquez, joven desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón.|FGJCDMX

El emotivo mensaje para Fátima Ozoara: salió de trabajar y no regresó

La joven de 20 años El último día supieron de ella fue tras salir de su trabajo en el Centro Libanés, en Olivar de los Padres, al poniente de la CDMX.

Sin embargo, tras salir aproximadamente a las 08:00 horas, ya no volvió pues "se la llevaron por la fuerza en un vehículo", señaló su familia y amigos en redes sociales.

En redes sociales, sus seres queridos compartieron un emotuvo mensaje para recordar a Fátima, para quien exigen justicia y que se esclarezcan los hechos.

"Siempre recordaremos tu sonrisa, esa sonrisa que hacía sentir bien a los demás. Tu alegría era de esas que se contagiaban. Nunca imaginamos que tendríamos que despedirte tan pronto. Nos quedamos con tus risas, con tus ocurrencias, con tu nobleza y con cada recuerdo que nos regalaste. Durante días te buscamos con toda nuestra fuerza, con esperanza, con fe y con el corazón en la mano (...) hoy nuestro corazón está roto porque te encontramos, pero no como lo esperábamos", expresaron.

Con un video acompañada con fotos de Fati, como le decían de cariño, expresaron que su historia "no termina hoy" y exigieron justicia por la joven de 20 años que salió de casa para trabajar, pero que no volvió a casa

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Fátima Ozoara fue llevada por la fuerza en un auto

El día de su desaparición, salió de trabajar aproximadamente a las 08:00 horas del Centro Libanés, en Olivar de los Padres.

A través de redes sociales, su familia y amigos emprendió una campaña para localizarla, pero en sus mensajes expusieron que "se la llevaron por la fuerza en un vehículo".

También acusaron que tras la desaparición de la enfermera, lo cual calificaron como una situación "de alto riesgo y las horas son vitales", las autoridades no actuaron pronto y ocultaron información.

"La Fiscalía General de Justicia de la CDMX está actuando con una negligencia alarmante", indicó previamente la familia en una cuenta en redes sociales destinada al caso.

Señalaron que las autoridades no presentaron avances de la investigación y no se solicitó la geolocalización del celular del detenido ni el de Fatima.

"El tiempo legal de las primeras horas del arresto del sospechoso está corriendo. Tememos que, por la burocracia y la omisión de las autoridades, se pierda tiempo crucial para saber a dónde se la llevó", expresaron antes del hallazgo sn vida de la enfermera.

