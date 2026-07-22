Estaba muerta en su propia casa en CDMX: el caso de Irma, abuelita desaparecida desde marzo

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) encontraron una mujer sin vida dentro de su casa en la alcaldía Gusctavo A. Madero, al norte de la capital, pero el caso ha causado misterio tras descubrirse que había sido reportada como desaparecida desde inicio de año.

El caso llegó a las manos de la Fiscalía General de Justicia y agentes llevaron a cabo un cateo en el domicilio de la mujer quien ha sido identificada como Irma García González, de acuerdo con información consultada por Azteca Noticias.

Mujer de la tercera edad sería la persona encontrada en la GAM

Irma García González era una señora de 83 años de edad, quien fue vista por última vez el 9 de marzo de 2026.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX activó una ficha de búsqueda para encontrarla luego de recibir la denuncia de su desaparición, de acuercdo con el boletín con folio D/02402/2026/CBP.

El hallazgo de su cuerpo fue dentro de una casa en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección, lugar donde se le vio y desde ese momento se desconocía su paradero.

Esta caso ha causado intriga, pues de acuerdo con fuentes consultadas, su familia dejó de tener contacto con ella desde marzo y hasta ahora no hay una línea de investigación confirmada del por qué su muerte o si existen personas involucradas en lo que pasó.

Desaparición de Irma García González fue reportada días después

Aunque la fecha de la desaparición fue el 9 de marzo pasado, la ficha de búsqueda indica que la fecha del reporte fue el 29 de junio del mismo año.

Se sabe que vestía un pans azul y tenis negros, pero más datos de ella ne se tenían hasta ahora que se encontró su cuerpo en su propio domicilio.

La Fiscalía de la CDMX lleva a cabo los trabajo periciales para la identificación de la mujer, así como el posible móvil de los hechos, por lo que la investigación sigue abierta.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación (PDI) arribaron al lugar donde estaba el cuerpo para realizar el procesamiento de la escena y así esclarecer los hechos.

Encuentran señor muerto que podría ser adulto mayor desaparecido desde 2025

El 15 de abril de este mismo año fue encontrado un hombre sin vida dentro de una casa en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón y podría tratarse de un adulto mayor reportado como desaparecido con su mascota desde el año 2025.

El cuerpo fue hallado por la Fiscalía de CDMX luego de recibirse un reporte ciudadano realizado al número de emergencias 911.

Cuando los agentes llegaron a la casa hallaron pertenencias que coinciden con las de un hombre de 68 años llamado Ignacio "N", reportado como desaparecido el 16 de agosto de 2025, tras salir de su domicilio en compañía de su mascota.

