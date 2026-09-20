Misterio en Zapopan: desaparecen cuatro jóvenes el mismo día y lugar

Tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos en Zapopan, Jalisco, el mismo día y en el mismo lugar desde el 14 de septiembre de 2026.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió las fichas de búsqueda correspondientes para localizarlos, pero hasta ahora nada se sabe de ellos.

¿Quiénes son los tres jóvenes desaparecidos en Zapopan?

Los tres jóvenes desaparecidos son Dilan Federico Ramírez Zavala, José Carlos González Vázquez, Jorge Daniel Camacho Flores y Alan Osiel Zaragoza Mendoza.

Han pasado cinco días desde su desaparición y hasta el momento, solo se conoce que el último lugar donde se les vio fue en la misma ubicación: Arenales Tapatíos.

Dilan Federico Ramírez Zavala

El joven de 19 años, como señas particulares, tiene un lunar en lado derecho del cuello y una cicatriz en la parte baja del abdomen del lado derecho.

Tiene un tatuaje atrás de la oreja izquierda con la imagen de “Playboy”, uno en el cuello con el logotipo de “Batman” con la fecha “2026”.

En el lado izquierdo del pecho un tatuaje de la “Santa Muerte”, otro en el abdomen de “una espada”, en el brazo derecho la imagen de un payaso triste, en el antebrazo derecho una “Santa Muerte”, en el antebrazo izquierdo unos ojos de mujer, un “Jesucristo con ángeles” y en la mano izquierda una calavera.

Su cabello es lacio, corto y negro. Es de tez morena clara, complexión delgada y mide 1.70 metros.

El día de la desaparición vestía una sudadera con capucha color negra con blanco, camisa negra, pantalón de mezclilla y tenis en color negro, gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico en color blanco con dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

José Carlos González Vázquez

El joven de 20 años tiene lunares en lado izquierdo del cuello y en el párpado inferior derecho, además de una mancha café en el de lado izquierdo del pecho, pecas en el lado izquierdo del cuello y perforaciones en ambas orejas.

Así como el tatuaje de un ángel junto con un morral de dinero en la mano y antebrazo del lado izquierdo, otro de un ojo con cadenas y signos de pesos, en la muñeca derecha la imagen de tres diablos y el número 666, en el antebrazo derecho las imágenes de unas calaveras y en el brazo izquierdo una imagen de la que se desconocen las características.

Tiene cabello lacio, corto y castaño. Es de complexión delgada, tez blanca y mide 1.70 metros. Vestía playera manga corta blanca con el logotipo de “Jordan” en color rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado en parte frontal, tenis tipo bota negros, un rosario negro con dije de San Judas Tadeo, pulsera tejida color verde y pulsera tejida azul.

Jorge Daniel Camacho Flores

El joven de 19 años vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco. Tiene cabello lacio, corto y negro, es de tez morena, complexión delgada y mide 1.50 metros.

Tiene un lunar en el lado derecho de la en mejilla y pecas en el rostro. Además de marcas de acné en la cara y espalda, y un hundimiento en la parte central del pecho así como una cicatriz en la rodilla derecha.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza

Es un joven de 18 años. Vestía una camisa negra, pantalón negro, tenis negros, gorra y rosario negro con rojo con chaquiras e imagen de la Santa Muerte.

Mide 1.60 metros, es de tez morena clara y con cabello quebrado, corto y castaño oscuro. Tiene cicatrices en barbilla, dos en la cabeza y en ceja izquierda.

Un tatuaje en la mano izquierda una medusa y en el dedo anular de la mano derecha una carita feliz.