Universidad de Guadalajara registra al menos 22 jóvenes universitarios desaparecidos

Al menos 22 jóvenes universitarios permanecen desaparecidos en Jalisco dentro de un registro de la Universidad de Guadalajara que reúne casos documentados desde 2014; nueve de los estudiantes incluidos en esta relación fueron encontrados sin vida, mientras sus familias continúan a la espera de respuestas sobre los demás casos.

El registro también incorporó recientemente el caso de un joven de Prepa 3 cuya desaparición ocurrió desde 2014 y que no había sido identificado anteriormente dentro de esta lista; la mayoría de los reportes corresponde a hombres y se concentra en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La edad de los jóvenes universitarios desaparecidos también preocupa

La institución señaló que la edad de quienes son reportados como no localizados ha disminuido con el paso de los años; actualmente existen casos de estudiantes de 18, 19 y 20 años, pero también de adolescentes de 15 y 16 años, e incluso registros de menores de 12 años.

A esta situación se suman los secuestros virtuales; durante 2026 se han contabilizado 13 casos relacionados con estudiantes y, desde 2016, la Universidad de Guadalajara acumula 146 reportes .

Los hechos no ocurrieron dentro de los planteles, sino en domicilios o durante los traslados de los jóvenes; ante las llamadas de extorsión, especialistas recomiendan mantener comunicación con los estudiantes, cuidar la información que comparten y saber cómo actuar ante una situación de este tipo.

La Fiscalía de Jalisco informó que tiene conocimiento de los casos y abrió carpetas de investigación para tratar de establecer el paradero de los jóvenes.