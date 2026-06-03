Suman tres alumnas de la universidad del estado de Morelos fallecidas: Confirman muerte de Michelle Itzayana, estudiante de 15 años de la UAEM

Fue durante este miércoles 3 de junio que los familiares de la estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Michelle Itzayana, identificaron el cuerpo y confirmaron que se trata de la menor que llevaba días desaparecida.

Con Michelle ya suman 3 estudiantes de la institución educativa, primero reportadas como desaparecidas y luego encontradas sin vida.

¡Michelle Itzayana fue localizada s1n vida! 🆘 Familiares confirmaron que, el cuerpo hallado en inmediaciones de Tepoztlán corresponde a la menor estudiante de la UAEM, mientras el gobierno de Margarita González Saravia permanece en silencio a 24 horas de reportarse el hallazgo.… pic.twitter.com/dxs9tpeyYP — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 3, 2026

El cuerpo de Michelle fue encontrado en Tepoztlán

Los restos de Michelle Itzayana fueron localizados el martes 2 de junio en el municipio de Tepoztlán, los cuales se confirmó este miércoles que corresponden a la estudiante de bachillerato.

El cuerpo fue abandonado en un área de difícil acceso, dentro de la reserva ecológica local. El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para hacer el levantamiento y empezar con las indagaciones correspondientes.

Qué dijo el gobierno sobre la confirmación

Después de horas de que se encontró el cuerpo en la zona boscosa, las autoridades, encabezadas por la gobernadora Margarita González Saravia, han permanecido calladas.

Hasta ahora, ninguna dependencia ha emitido comentarios o un comunicado sobre las condiciones del hallazgo, si hay sospechosos o si hay acompañamiento para la familia de la víctima.

Suman tres estudiantes de la UAEM fallecidas en 2026

La muerte de Michelle Itzayana se suma a una racha de violencia que ha afectado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aunque la crisis no solo los impacta a ellos, sino también a toda la población del estado.

En lo que va de este 2026, son tres las estudiantes de la universidad del estado que han sido reportadas como desaparecidas y después encontradas sin vida.

Se pide justicia por:

Kimberly Ramos Beltrán

Kalor Gómez Toledo

Michelle Itzayana

#Feminicidio Localizan cuerpo en descomposición con huellas de violencia, de joven estudiante #UAEM Michelle Itzayana Fuentes, quien desapareciera pasado mes de Mayo. Ojo, autoridades con el fin de evitar más protestas y desprestigio adelantan y declaran fue "suicidio". #Morelos pic.twitter.com/xPyI39FYu1 — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) June 3, 2026

¿Qué le pasó a Michelle Itzayana?

Debido al silencio que ha guardado la Fiscalía del Estado de Morelos del caso y del hallazgo del cuerpo, no se sabe nada sobre en qué condiciones se encontraron los restos, la línea de investigación, de qué murió Michelle, si ya hay algún sospechoso, no se sabe absolutamente nada.

Se espera que, debido a la presión y de los diversos casos, las autoridades comuniquen qué es lo que está pasando y rindan cuentas por las alumnas asesinadas.

Solamente el día martes 2 de junio Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general del estado, dijo que estaban en comunicación con la familia pero, después de eso, no han aclarado nada del caso.