Vanessa y Christofer, de 16 y 14 años, fueron vistos por última vez en Edomex; activan Alerta Amber

Vanessa de 16 años y Christofer de 14, fueron vistos por última vez en los municipios de La Paz y Tenango de Valle, Estado de México. Hasta el momento no se tienen noticias sobre sus paraderos; se activa la Alerta Amber para su búsqueda.

¿Dónde está Christofer Widrobo?

Christofer Widrobo Nava, de 14 años, desapareció en el municipio de Tenango de Valle, Estado de México, el 5 de octubre de 2026. El adolescente salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero. Como seña particular, presenta ausencia de una parte de la ceja izquierda por estar rasurada. Vestía sudadera color negro, pantalón de mezclilla color azul y tenis color negro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. https://t.co/mDb7MGoHS2 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 7, 2026

Vanessa Montensinos fue vista por última vez saliendo de su domicilio

Vanesa Montesinos Méndez, de 16 años, fue vista por última vez el 2 de octubre de 2026 en el municipio de La Paz, Estado de México. La adolescente salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero. Vestía una sudadera color negro, pantalón de mezclilla color azul marino y tenis color blanco. Como seña particular, tiene una cicatriz en el lado derecho del abdomen.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. https://t.co/CtAV2O1eZN — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 7, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER son activadas en situaciones de secuestro y desaparición infantil de extrema gravedad. Su objetivo es alertar e informar para la cooperación de la comunidad de manera activa a menores desaparecidos y garantizar su retorno seguro.

Estas alertas se difunden a través de diversos medios como radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos aptos para recibir información. El sistema de Alerta AMBER Edomex está implementado en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos.

La #AlertaAmber es una red que involucra autoridades, medios y sociedad para emitir cédulas de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo por motivo de su desaparición. Conócela. https://t.co/NgfpT1hPHK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 8, 2026

¿Cómo puedo activar una Alerta Amber?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el caso de contactar a la Alerta Amber del Estado de México puedes llamar al siguiente número 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y al 800 7028 770 de la Fiscalía Edomex para una atención directa.